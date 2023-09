Logitech introduserer artikulerende webkamera for forbedrede eksterne møter og livestreaming

Logitech har avduket sin siste innovasjon, Logitech Reach, et artikulerende webkamera designet for å forbedre eksterne møter, online veiledning og livestreamingopplevelser. Selskapet planlegger å crowdfunde kameraet gjennom Indiegogo Enterprise for å avgrense designet og bestemme prisen.

Selv om webkameraet i seg selv ikke er nytt, siden det er basert på Logitech Streamcam, gir tillegget av en leddarm forbedret funksjonalitet. Dette 1080p, 60fps webkameraet kan erstattes med et annet Streamcam om nødvendig, og sikrer at brukerne ikke trenger å kjøpe en helt ny enhet i tilfelle skade.

Logitech utførte markedsundersøkelser og fant ut at de fleste respondentene foretrakk en alt-i-ett-løsning i stedet for bare et feste. Derfor bestemte selskapet seg for å tilby Reach som en komplett pakke. Etter at Indiegogo-kampanjen er avsluttet og tilstrekkelig data er samlet inn, vil Logitech starte salget av Reach, med alternativer for en frittstående base eller en skrivebordsklemme.

En fremtredende funksjon ved Reach er dens jevne panoreringsevne, som lar brukere enkelt vise frem gjenstander på skrivebordet ved jevn panorering over dem. Logitechs produktleder Gaurav Bradoo fremhevet en spesialdesignet ring på kamerafestet som sikrer at bildet forblir oppreist mens du panorerer. Stabiliteten og jevnheten i bevegelsen tar tak i begrensningene til eksisterende artikulerende webkamerafester.

Selv om tidspunktet for utgivelsen av Reach kan virke litt sent, med tanke på skiftet bort fra eksternt arbeid i mange selskaper, gir det fortsatt verdifulle fordeler for de som fortsetter å jobbe eksternt eller for streamere og vloggere som søker mer dynamisk innhold. Med sin allsidighet har Reach som mål å forbedre den interaktive opplevelsen av nettmøter og livestreams.

