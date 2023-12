Mennesker på randen av å oppdage livet hinsides jorden, spår Dava Newman

Forsker og astronautikkprofessor Dava Newman spår at i løpet av det neste tiåret vil mennesker finne bevis på tidligere eller nåværende liv andre steder i universet. Newman, direktør for Media Lab ved Massachusetts Institute of Technology, kom med denne dristige spådommen under en nylig forelesning ved DeBartolo Center for Performing Arts. Hun mener at bevisene som støtter eksistensen av utenomjordisk liv øker, og store funn er i horisonten.

Newman understreker behovet for bidrag fra alle disipliner for å forberede seg på interplanetariske reiser og løse globale problemer. Etter hennes syn er vi alle globale borgere og astronauter på «romskipet Jorden». Newmans forskning innen luftfarts-biomedisinsk ingeniørfag fokuserer på menneskelig ytelse i ulike gravitasjonsmiljøer, inkludert utvikling av avanserte romdrakter, livsstøttesystemer og astronautytelse.

Når det gjelder fremtiden for romutforskning, spår Newman at mennesker vil bli interplanetære, med planer om å returnere til månen og til slutt nå Mars. Hun mener at Mars har en enorm vitenskapelig verdi, spesielt i jakten på bevis på tidligere liv. Mens innledende funn kan involvere eldgamle livsformer, viser Mars alle nødvendige kjemiske og miljømessige forhold for å støtte eksistensen av liv.

Newman berømmer også fremveksten av offentlig-private partnerskap innen romutforskning, og nevner Axiom Mission 2 som et godt eksempel. Disse samarbeidene tilbyr forstyrrende innovasjon, som gir rask fremgang til en lavere kostnad. I tillegg har Newman jobbet med en banebrytende, lett og fleksibel "andre hud" romdraktdesign som tar sikte på å styrke astronauter og forbedre deres ytelse.

Det er imidlertid ikke bare romutforskning som angår Newman. Hun er like lidenskapelig opptatt av å ta opp presserende problemer på jorden, for eksempel klimaendringer. Newman fremhever rollen til innestengte klimagasser i akselererende klimaendringer, noe som fører til hyppigere naturkatastrofer. Likevel er hun fortsatt optimistisk, og understreker at det er innenfor vår makt som individer, samfunn og beslutningstakere å endre oppførselen vår og dempe effektene av klimaendringer.

I et hjertevarmende øyeblikk deler Newman sin oppdagelse om søster Mary Aquinas Kinskey, en alumna ved University of Notre Dame som ble pilot i 1943 og fikk spesiell anerkjennelse fra U.S. Air Force Association. Ved å reflektere over Notre Dames verdier og hennes egen læringserfaring finner Newman inspirasjon i prestasjonene til søster Aquinas.

Dava Newmans spådommer og innsikt gir et glimt inn i fremtiden for romutforskning og viktigheten av tverrfaglig samarbeid. Hennes tro på oppdagelsen av utenomjordisk liv og hennes forpliktelse til å møte globale utfordringer understreker behovet for kontinuerlig innovasjon, motstandskraft og en kollektiv innsats mot en lysere fremtid.