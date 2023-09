The First Descendant introduserer New Hero, Sharen Julicia: A Half-Woman Half-Machine Lethal Assassin

Nexons kommende plyndreskytespill, The First Descendant, har skapt mye hype blant spillere. Drevet av Unreal Engine 5, er dette neste generasjonsspillet satt ut til PC, PS5 og Xbox Series X|S. Nylig ble en ny helt ved navn Sharen Julicia avduket, som viser frem hennes dødelige evner i en trailer for spillavsløring.

Sharen Julicia, en fascinerende karakter, halvt kvinne, halvt maskin, bringer en unik spillestil til The First Descendant. Hennes ferdigheter ligger i kamp på nært hold, noe som gjør henne til et ideelt valg for spillere som foretrekker aggressiv taktikk. Sharen bruker kamuflasje både for snikende tilnærminger og raske retreater, slik at hun kan komme tett på fiendene sine uoppdaget.

En av Sharens passive ferdigheter, Assassinator, gjør henne i stand til å gjøre økt skade på fiender som ikke sikter mot henne. Denne evnen forsterker hennes dødelige innvirkning på slagmarken ytterligere. I tillegg har Sharen en rekke aktive ferdigheter som forbedrer hennes offensive potensial. Cutoff Beam hennes utløser et elektrisk stråleangrep som ikke bare påfører skade, men som også bruker en elektrokusjonseffekt på målene hennes.

En annen aktiv ferdighet hun besitter er Active Camouflage, som skjuler hennes tilstedeværelse til hun slipper løs et angrep. Denne teknikken utløser Ambush-modus når kamuflasjen avsluttes, noe som øker skaden på hennes neste angrep. I tillegg kan Sharen distribuere Shock Nuts, eksplosiver som slår motstanderne hennes, og Flash Daggers, som slipper løs flere prosjektiler mot fiender innenfor sikteområdet hennes. Disse dolkene gjør eksplosive skader og induserer en elektrokusjonseffekt.

The First Descendant lover å levere spennende spilling og intense kamper, og Sharen Julicia legger til en annen spennende fasett til spillet. Spillere kan forutse en actionfylt opplevelse med denne dødelige halvkvinne, halvt maskinsmorder. Følg med for eksklusive nye spillopptak, siden IGN snart vil avsløre flere detaljer om The First Descendant.

Definisjoner:

– Looter shooter: En undersjanger av videospill som kombinerer elementer av plyndring og skyting, der spillere samler våpen, ammunisjon og utstyr mens de deltar i kamp.

– Unreal Engine 5: En toppmoderne spillutviklingsmotor laget av Epic Games.

– Elektrokusjonseffekt: En spillmekaniker som påfører ytterligere skade eller statuseffekter på mål truffet av et elektrisk angrep.

kilder:

– Ryan McCaffrey, IGNs administrerende redaktør for forhåndsvisninger og vert for Xbox-show og intervjushow.