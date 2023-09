Barbie: The Movie Merchandise You Can't Resist

Greta Gerwigs Barbie-film har vært en stor suksess, og fengslet publikum i alle aldre med sin utforskning av femininitet og presset av perfeksjon. Hvis du er en fan av filmen, vil du bli glad for å vite at en rekke varer med Barbie-tema er tilgjengelig for kjøp. Fra lydspor og klær til samledukker og spilltilbehør, det er noe for enhver smak.

Du kan kjøpe en digital kopi av filmen eller forhåndsbestille den fysiske platen. Å leie filmen koster 24.99 dollar, mens kjøp av den koster 29.99 dollar. Det er verdt å merke seg at filmen er Movies Anywhere-kvalifisert, slik at du kan se den på hvilken som helst deltakende plattform.

Hvis du ønsker å legge til Barbie-samlingen din, kan du forhåndsbestille Barbie-filmen på 4K UHD Blu-ray. Utgivelsesdatoen er ennå ikke bestemt, men filmer i fysisk format blir vanligvis tilgjengelige innen noen få uker etter den digitale versjonen.

Fans av Ryan Goslings karakter, Ken, kan glede seg over utgivelsen av Barbie The Movie Collectible Ken Doll. Denne dukken, iført den ikoniske svarte frynsvesten og fuskepelsfrakken, kan bli din for $75. Den kommer til og med i en samlebar Barbie-filmemballasje. Utgivelsesdatoen for denne varen er satt til 31. januar 2024.

Barbies album, med spor fra Ryan Gosling, Lizzo og flere, er tilgjengelig på vinyl. Du kan velge mellom en rosa vinyl eller en Amazon Exclusive melkeaktig klar vinyl, som begge er i salg for øyeblikket.

For spillentusiaster er det kontroller med Barbie-tema tilgjengelig. Du kan velge en Deep Pink Xbox-kontroller eller en Nova Pink PS5-kontroller for å legge til et snev av Barbie-magi til spilloppsettet ditt.

Hvis du vil vise din Ken-ergy, kan du forhåndsbestille 'I Am Kenough'-hettegenseren fra Mattel. Denne hettegenseren er laget av koselig materiale og koster $60 og sendes 10. oktober eller før. Mattel tilbyr også andre 'I Am Kenough'-klær, inkludert hatter og hettegensere.

For de som ønsker å dekorere oppholdsrommet sitt, har Mattel en rekke Barbie-film-tema lerretstrykk tilgjengelig. Disse trykkene, priset til $40 hver, lar deg vise frem din kjærlighet til Barbie.

Med så mange alternativer å velge mellom, kan Barbie-fans fordype seg fullt ut i filmens verden. Enten det er gjennom samleobjekter, mote eller dekor, er det ingen mangel på måter å feire Barbie: The Movie på.

Kilde: IGN – Hannah Hoolihan (frilansskribent)