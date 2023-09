Beskytte din online identitet: En guide til personvern og sikkerhet

I dagens digitale tidsalder er det viktig å være klar over informasjonen som er tilgjengelig om deg eller barnet ditt på nettet. En enkel søkemotor kan avsløre personlige detaljer og til og med utdaterte kontoer du kanskje har glemt. For å ivareta personvernet ditt, her er noen trinn du kan ta.

Vurder først skaden. Bruk verktøy som "Har jeg blitt pwned?" for å sjekke om personopplysningene dine har blitt avslørt i datainnbrudd. Hvis den har, endre passordene dine umiddelbart. Tilbakestill påloggingsinformasjonen din på et hvilket som helst nettsted der du har brukt det kompromitterte passordet. Dette forhindrer uautorisert tilgang til kontoene dine og bidrar til å beskytte sensitiv informasjon, for eksempel bankkontoen din.

Vurder å bruke private nettlesermoduser eller personvernfokuserte nettlesere. Selv om privat surfing kan tømme loggen din fra en enhet, skjuler den ikke nettaktivitetene dine fra nettsteder, internettleverandører og myndigheter. Personvernfokuserte nettlesere som DuckDuckGo, Ghostery, Brave Browser eller Tor tilbyr ekstra beskyttelse ved å minimere sporing og datalagring.

I tillegg kan du revidere appene dine. Mange apper og nettleserutvidelser samler inn og selger dataene dine til annonsører eller tredjeparter. Se gjennom tillatelsene som er gitt til hver app på telefonen din, og deaktiver all overreachende tilgang. Legg merke til bakgrunnssporing og referanser til tredjeparter, noe som kan indikere datameglere. På samme måte fjerner du ubrukte apper eller nettleserutvidelser for å minimere eksponeringen.

Vurder å bruke en brenner-e-postadresse for interaksjoner på nettet, for eksempel å registrere deg for sosiale medier-kontoer eller handle på nettet. Å sette opp en egen e-postadresse spesifikt for disse interaksjonene bidrar til å forhindre spam og minimerer risikoen for at personlig informasjon blir knyttet til hovede-postkontoen din.

Ved å følge disse trinnene kan du bedre beskytte din online identitet og opprettholde personvernet ditt i en stadig mer digital verden.

kilder:

– «Søk selv»-artikkel

– "Har jeg blitt slått?" database