Apple Watch Series 9 og Ultra 2: Hva er nytt i 2023?

I 2022 skapte Apple bølger med lanseringen av den robuste Apple Watch Ultra, en av de største lanseringene på mange år. I fjor ble også introduksjonen av Series 8, som inneholdt hudtemperaturføling. Selv om Series 9 og Ultra 2 kanskje ikke er like banebrytende, bringer de noen bemerkelsesverdige oppgraderinger til bordet.

Series 9 beholder designen til forgjengeren, Series 8, men kommer med et raskere S9-brikkesett. Denne forbedrede prosessorkraften øker ikke bare hastigheten, men forbedrer også batterilevetiden. Siri-forespørsler kan nå behandles på enheten, noe som eliminerer behovet for en Wi-Fi-tilkobling eller sterk mobildekning for å kontrollere klokken. I tillegg har et nytt rosa fargealternativ blitt introdusert.

Ultra 2, priset til $799, er Apples dyreste klokke. Den har en utrolig lyssterk skjerm som når opptil 3,000 nits, noe som gjør det enklere å sjekke sportsdata som endrer seg raskt, for eksempel høyde. Både Ultra 2 og Series 9 har en ny funksjon kalt Double Tap, som lar brukere utføre enkle handlinger som å legge på en samtale eller starte en tidtaker ved å trykke fingeren og tommelen sammen på klokken.

Bærekraft var et sentralt fokus for Apple i år. Klokkene bruker nå resirkulert kobolt i batteriet og resirkulerte materialer i etuiet. Apple har også introdusert et nytt materiale kalt FineWoven, laget av 86 % resirkulert innhold, for sine sportsløkker. Selskapet har gjort en innsats for å redusere karbonutslipp ved å investere i bruk av fornybar energi.

Når vi ser fremover, tyder ryktene på at Apple kan ha betydelige oppgraderinger i vente for Apple Watch X, som forventes å bli utgitt i 2024 eller 2025. Spekulerte forbedringer inkluderer et tynnere etui og et nytt reimfestesystem. Watch X kan også ha en microLED-skjerm for forbedret batterilevetid og en større skjerm.

Når det gjelder helserelaterte funksjoner, har Apple konsekvent introdusert nye funksjoner med hver iterasjon. Potensielle fremtidige tillegg kan inkludere blodtrykksmåling og ikke-invasiv blodsukkermåling. Disse funksjonene vil være spesielt fordelaktige for personer med diabetes eller prediabetes.

Apples mål om å konkurrere med Garmin i kategorien premium sportsklokker er tydelig med introduksjonen av nye maskinvare- og programvarefunksjoner. Den nylig annonserte WatchOS 10 gir forbedrede funksjoner til Series 9 og Ultra 2, for eksempel muligheten til å gjøre telefonen om til en automatisk sykkelcomputer under en sykkeltrening.

Mens Apple Watch SE, startnivåalternativet, ikke mottok noen oppgraderinger i år, gir Series 9 og Ultra 2 nok forbedringer til å holde Apple-entusiaster begeistret. Forhåndsbestillinger av disse klokkene har allerede begynt, med tilgjengelighet fra 22. september.

kilder:

– WIRED (kilde til den originale artikkelen)