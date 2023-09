Teknologiåret starter med Apple Event og Dreamforce Conference

Den andre uken i september markerer begynnelsen på et nytt teknologiår, med store begivenheter som Apples iPhone-arrangement og Salesforces Dreamforce-konferanse som setter tonen for bransjen. Disse hendelsene signaliserer også starten på teknologikonferansesesongen, med show for Meta Platforms, Microsoft og Oracle.

En svært etterlengtet begivenhet er den første børsnoteringen av Arm Holdings, som forventes å verdsette brikkedesigneren til $50 milliarder til $54.5 milliarder. Denne børsnoteringen, sammen med det planlagte offentlige tilbudet av leveringsstartup Instacart, kan gjenopplive det sovende teknologibørsnoteringsmarkedet. Innsatsen er høy i år, ettersom juridiske kamper, makroøkonomiske forhold, handelskrigen med Kina og regulatoriske utfordringer har skapt bekymring.

Ukens arrangementer fremhever både mulighetene og problemene i teknologibransjen. Arms børsnotering viser styrken til teknologi og kunstig intelligens, mens Google-DoJ-saken vekker bekymring for makten som utøves av noen få selskaper. Justisdepartementet hevder at Google ulovlig utnyttet avtaler med telefonprodusenter og nettlesere for å monopolisere søkemotormarkedet.

I mellomtiden samles et senatpanel for å diskutere ansvarlig AI-bruk, og topartilovgivning blir laget for å regulere AI. Selv teknologigiganter som Apple og Salesforce er ikke immune mot utfordringer, med Apple som står overfor inntekts- og salgsproblemer og Salesforce vurderer å flytte Dreamforce på grunn av bekymringer om narkotikabruk og hjemløshet i San Francisco.

Den største bekymringen over det teknologiske landskapet er AI. Den lukkede karakteren til diskusjoner og potensialet for reguleringsfangst av dominerende aktører i bransjen reiser spørsmål om reguleringens rettferdighet. Engasjementet fra Justisdepartementet tilfører imidlertid alvor til saken.

Totalt sett setter denne stappfulle teknologiuken scenen for teknologiindustrien i det kommende året, med en blanding av muligheter, utfordringer og regulatoriske bekymringer.

