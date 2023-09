Dying Light 2 introduserer Premium Currency DL-poeng for kjøp i spillet

I den siste oppdateringen til Dying Light 2, den etterlengtede oppfølgeren til det populære spillet Dying Light, har en ny premium-valuta i spillet kalt DL Points blitt introdusert. Spillere kan nå bruke disse poengene til å kjøpe hudpakker uten å måtte forlate spillet.

Mens det originale Dying Light også inneholdt mikrotransaksjoner, ble de utført gjennom de spesifikke butikkfrontene til plattformeierne, som Sony eller Valve. Techland, utvikleren av Dying Light 2, har uttalt at bruk av DL Points som den eksklusive valutaen for kjøp i spillet "gjør livene våre enklere." Dette trekket eliminerer også behovet for å lage separate bunter for plattformbutikkene.

For øyeblikket har spillere muligheten til å bruke ekte penger for å kjøpe DL Point-pakker fra PlayStation- og Xbox-butikkene. Techland har imidlertid kunngjort at når DL Points er fullt implementert, vil pakkene bli fjernet fra PlayStation Store.

Det har blitt reist spørsmål om tidspunktet for denne introduksjonen av DL Points og det nylige oppkjøpet av majoritetsaksjer av Techland av teknologigiganten Tencent. Techland har avklart at de to hendelsene ikke henger sammen og at implementeringen av DL Points ble forsinket på grunn av den nødvendige produksjonstiden.

Med DL Points har spillere nå en praktisk og sømløs måte å foreta kjøp i spillet uten å måtte forlate den oppslukende verdenen til Dying Light 2. Dette nye premium valutasystemet gir spillere muligheten til å skaffe seg hudpakker til en bedre pris, og forbedrer deres generell spillopplevelse.

kilder:

– Offisiell oppdatering av Dying Light 2

– Vanlige spørsmål om Techland på DL-poeng

– Techlands uttalelse om oppkjøpet av Tencent

Merk: Kildeartikkelen inneholder ingen nettadresser til bestemte kilder.