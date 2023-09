Nintendo Switch 2 ryktes å ha forbedret ytelse og reduserte lastetider

Ryktene om den etterlengtede Nintendo Switch 2 fortsetter å sirkulere, med nye detaljer om ytelsen og funksjonene. Pålitelige kilder har hevdet at konsollen hadde en hemmelig visning på Gamescom i august, og nå har en tredje kilde bekreftet disse påstandene og lagt til ytterligere informasjon.

I følge rapporter fra Eurogamer og VGC ryktes det at Switch 2 kjører «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» med høyere bildefrekvens og oppløsning, noe som høres lovende ut for fans av det populære spillet. Nate The Hate, en tidligere pålitelig Nintendo-innsider, har også støttet disse påstandene og avslørt flere detaljer han har hørt om konsollen.

En bemerkelsesverdig forbedring nevnt av Nate The Hate er den betydelige reduksjonen i lastetider. Han uttaler at den nye maskinvaren tillot nesten umiddelbare lastetider for spill, spesielt ved oppstart fra hovedmenyen. Dette er en stor forbedring sammenlignet med den originale Switch, som hadde lastetider på rundt 30 sekunder.

Når det gjelder ytelse, hevder Nate The Hate at «Breath of the Wild» kjørte med 60 bilder per sekund med en 4K-oppløsning på Switch 2. Han nevnte også at konsollen har avanserte ray-tracing-funksjoner, som ligner på PlayStation. 5 og Xbox Series X/S kan oppnå. Han presiserer imidlertid at Switch 2s råkraft forventes å være under Xbox Series S.

For å kompensere for dette kan Switch 2 bruke ny teknologi kalt DLSS (deep learning super sampling), som kan simulere 4K-oppløsning på enheter med lav effekt. Dette kan gi en visuell opplevelse som kan sammenlignes med innfødt 4K, samtidig som ytelseseffektiviteten opprettholdes.

Selv om det fortsatt er usikkerhet angående Switch 2s bakoverkompatibilitet og offisielle avslørings-/lanseringsdatoer, foreslår Nate The Hate at neste Nintendo Direct vil sendes om omtrent tre dager, muligens 14. september. Det er viktig å merke seg at Nintendo Directs vanligvis finner sted på torsdager.

Avslutningsvis indikerer ryktefunksjonene til Nintendo Switch 2 forbedret ytelse, reduserte lastetider og potensiell bruk av DLSS-teknologi. Fans venter spent på ytterligere oppdateringer fra Nintendo angående denne svært etterlengtede konsollen.

