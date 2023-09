Apples M3 Mac-er forsinket til 2023, ifølge analytikere

By

I følge pålitelig Apple-analytiker Ming-Chi Kuo vil den første bølgen av Apples etterlengtede M3 Mac-er ikke lanseres før i 2023. Kuo, som ofte mottar innsideinformasjon fra Apples produksjonsleverandørkjeder, ga ikke spesifikke detaljer om forsinkelsen. Dette skiftet i timing gjenspeiler Apples utgivelse av M2-baserte MacBook Pro- og Mac mini-design, som opprinnelig var planlagt for slutten av 2022, men som til slutt ble lansert i januar 2023.

Bloombergs Mark Gurman, en annen fremtredende kilde til informasjon om Apples produkter, reviderte også sine spådommer angående en potensiell Mac-kunngjøring i oktober. Selv om han tror at Apple vil ha noen produkter å lansere etter september, inkludert en potensiell iPad Air-oppdatering, forventer han at disse utgivelsene vil bli gjort gjennom pressemeldinger i stedet for forhåndsinnspilte kunngjøringsvideoer.

Det er verdt å merke seg at Kuos kunngjøring utelukkende refererer til MacBook-serien og ikke andre enheter i Apples portefølje. iMac-en skiller seg ut som en enhet som for lengst har ventet på en oppdatering, siden den fortsatt er den eneste Mac-modellen uten en variant av M2-brikken. På den annen side har ikke-MacBook-er som Mac mini, Mac Studio og Mac Pro mottatt nyere oppdateringer med M2-brikker.

M3-brikkene forventes å bli produsert ved hjelp av en ny 3 nm prosess fra Taiwan Semiconductor (TSMC). Denne prosessen vil tillate Apple å forbedre chipytelsen uten å øke strømforbruket. M3-serien forventes å inneholde flere CPU- og GPU-kjerner sammenlignet med M2-versjonene, samt arkitektoniske forbedringer introdusert av Apple.

De som for øyeblikket bruker Intel Mac-maskiner som kan føle seg trege eller inkompatible med macOS Sonoma kan se frem til M3-generasjonen som en verdig oppgradering. Tidlige brukere av de første M1 Mac-ene i slutten av 2020 kan også finne M3-serien fristende for en oppgradering.

Selv om det fortsatt er usikkert om Apple vil ta opp Mac-serien sin under sitt september-arrangement, vil vi gi live-dekning av kunngjøringene 12. september kl. 1 Eastern Time.

