Super Mario 64 Question Mark Block Lego Set er på salg

Super Mario 64 Question Mark Block Lego-settet er en massiv hyllest til det elskede videospillet. Med 2,064 64 deler lar dette settet fansen gjenskape miljøer og karakterer fra Super Mario XNUMX. Og det beste? Den er for øyeblikket til salgs hos Amazon og Target for den laveste prisen noensinne.

Vanligvis priset til $199.99, Super Mario 64 Question Mark Block Lego-settet er nå tilgjengelig for bare $159.99. Denne rabatten gir fansen muligheten til å eie denne monolitiske spørresteinen til en rimeligere pris.

Det som skiller dette Lego-settet er dets interaktive funksjoner. Spørsmålstegnblokken åpnes smart for å avsløre miniatyrkopier av ikoniske elementer fra Super Mario 64. King Bob-omb, Big Mr. I og diverse andre hemmeligheter og påskeegg er alle inkludert i dette settet.

I tillegg til å være et diorama, kan Question Mark Block Lego-settet også kombineres med Lego Super Mario-systemet for ekstra spillbarhet. Og hvis du har sett på Lego Super Mario Starter-kursene med Mario og Luigi, er det nå på tide å kjøpe. Disse startsettene, vanligvis priset til $59.99, er for tiden rabattert til $47.99.

Ikke gå glipp av muligheten til å eie dette utrolige Lego-settet og utforske verdenen til Super Mario 64 i en helt ny dimensjon. Få din i dag mens den fortsatt er tilgjengelig til en rabattert pris.

