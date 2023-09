Oracle-aksjer faller etter svak inntektsrapport for 2. kvartal

Aksjene i Oracle Corporation falt 10 % før åpningsklokken etter utgivelsen av finansrapporten for andre regnskapskvartal. Programvareselskapet rapporterte en justert inntjening på 1.19 dollar per aksje, noe som slo analytikernes forventninger på 1.15 dollar per aksje. Inntektene kom imidlertid inn på 12.45 milliarder dollar, noe som var lavere enn forventet 12.47 milliarder dollar.

WestRock går videre med fusjon når Smurfit Kappa-aksjene synker

Papir- og emballasjeselskapet WestRock så en økning på 6 % i aksjene sine før klokken etter å ha kunngjort sine planer om å fusjonere med det Dublin-baserte selskapet Smurfit Kappa. Derimot falt aksjene til Smurfit Kappa mer enn 8 % som svar på nyhetene.

Apple-aksjen stiger i forkant av lanseringsarrangementet for iPhone

Apples aksjer opplevde en liten økning før ringeklokken førte til den etterlengtede lanseringsbegivenheten for iPhone. Arrangementet, planlagt til kl. 1 ET, skapte blest og spenning blant teknologientusiaster og investorer.

Bank of America oppgraderer Cintas-aksjen

Cintas så en økning på 1 % i førmarkedshandelen etter å ha mottatt en oppgradering av kjøpsvurderingen fra Bank of America. Denne oppgraderingen kommer etter hvert som sannsynligheten for et økonomisk scenario for myk landing øker, og fremhever de positive utsiktene for aksjen.

Casey's General Stores overgår inntektsforventningene

Detaljhandelsaksjen Casey's General Stores opplevde en 4% økning i førmarkedshandelen etter å ha overgått inntjeningsforventningene for det siste kvartalet. Selskapet rapporterte en inntjening på $4.52 per aksje, som oversteg forventet $3.36 per aksje. Mens inntektene var litt under forventningene, ble investorene fortsatt oppmuntret av den positive resultatrapporten.

Geron mottar oppgradering fra Goldman Sachs

Geron, et blodkreftbehandlingsfirma, så en 5% økning i aksjen før klokken etter å ha mottatt en oppgradering av kjøpsvurderingen fra Goldman Sachs. Oppgraderingen kom i forkant av Gerons medikamentlansering i 2024, som har potensial til å drive betydelig vekst i selskapets aksjer, med analytikere som spår en potensiell økning på opptil 70 %.

