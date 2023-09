Steam feirer 20-årsjubileum: Fra kontrovers til dominans i spillindustrien

Steam, den populære digitale distribusjonsplattformen for videospill, feirer 20-årsjubileum. Steam ble lansert 12. september 2003, og møtte opprinnelig tilbakeslag fra PC-spillere som så det som en trussel mot flerspillerservernettlesere og fysiske plater. Valves utgivelse av Half-Life 2, som krevde at Steam skulle spille, viste seg å være en enorm suksess og banet vei for Steams dominans i bransjen.

Til tross for innledende skepsis, anerkjente spillutgivere etter hvert verdien av Steam og dens enorme brukerbase. I dag har store utgivere som EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix og til og med Blizzard omfavnet Steam som de facto PC-spillplattformen. Til og med Epic Games, med sin Epic Games Store, har slitt med å konkurrere med Steams momentum, til tross for at de har gitt bort millioner av dollar i gratisspill.

Valves endelige mål med Steam var å tilby en plattform for enhver spillutvikler for å nå spillerne sine direkte og bygge publikum. Gjennom årene har Steam blitt den beste plattformen for oppdagelse av uavhengige spill, og tilbyr et praktisk sted å kjøpe og spille spill med konstant salg og nye funksjoner.

Under pandemien økte Steams popularitet, med 10 millioner spillere logget på samtidig i januar. I tillegg har Valves nylige kunngjøring av Steam Deck gaming håndholdte brakt ny spenning til plattformen og forbedret brukergrensesnittet.

Mens Steam feirer sitt 20-årsjubileum, har det forvandlet seg fra et kontroversielt DRM-verktøy til et elsket spillhjem for millioner av PC-spillere. Til tross for sine tidlige utfordringer, har Steam blitt et symbol på det blomstrende digitale distribusjonslandskapet i spillindustrien.

Kilde: The Verge av Sean Hollister.