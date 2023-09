Modding Support for Starfield kommer i 2023, sier Todd Howard

Spillregissør Todd Howard har bekreftet at offisielle modding-verktøy for Starfield, den svært vellykkede open-space RPG utviklet av Bethesda Game Studios, vil være tilgjengelig i 2023. I et intervju med den japanske publikasjonen Famitsu uttrykte Howard viktigheten av mods for studioet og forsikret fansen om at mod-støtte ville bli implementert på en betydelig måte.

Bethesda Game Studios har en historie med å introdusere modding-støtte for spillene sine etter deres første utgivelse. For eksempel fikk Fallout 4 offisiell mod-støtte et år etter lanseringen. Howard bekreftet under en Reddit AMA i november 2021 at Starfield ville følge det samme mønsteret, og oppfylle studioets løfte om å gi full mod-støtte for spillet.

Moddingfellesskapet har vært en viktig del av Bethesdas spill de siste to tiårene, og Howard uttrykte takknemlighet for deres bidrag. Han håper å se flere moddere gjøre lidenskapen sin til en karriere og tror den kommende mod-støtten for Starfield vil gjøre det mulig for skapere å gjøre nettopp det.

Starfield har vært utrolig vellykket siden lanseringen 6. september for PC- og Xbox-konsoller. Spillet fikk over seks millioner spillere, med en topp på over 330,000 XNUMX samtidige spillere på Steam, og overgikk rekorden satt av The Elder Scrolls V: Skyrim. Det skal imidlertid bemerkes at Starfield er tilgjengelig gjennom Xbox Game Pass, noe som kan ha bidratt til det høye antallet spillere.

– Moddingsverktøy: Programvareverktøy levert av spillutviklere som lar brukere endre eller tilpasse aspekter ved et spill, for eksempel grafikk, spillmekanikk og brukergrensesnitt.

– Mod-støtte: Implementering og tilgjengelighet av moddingverktøy for et spill, som gjør det mulig for spillere å lage og dele modifikasjoner.

– Samtidige spillere: Antall spillere som aktivt spiller et spill samtidig.

