Forstå fysikken bak den virale Starfield Potato Clip

Forrige uke gikk et videoklipp av en Starfield-spiller som stappet 20,000 XNUMX poteter inn i skipets cockpit viralt. Mens frekkheten til en slik bragd vakte oppmerksomhet, ligger den virkelige fascinasjonen i det faktum at alle disse potetene «har fysikk». Men hva betyr det for noe å "ha fysikk"? Hvorfor blir folk så forbløffet over en haug med tumlende poteter i et romutforskningsspill?

For å forstå dette fenomenet tok vi kontakt med flere spillutviklere for å få innsikt. Nikita Luzhanskyi, en Unreal Engine-utvikler, forklarte hvordan kollisjoner mellom objekter beregnes i spill. I hovedsak, når to objekter kolliderer i det virkelige liv, spiller fysikk inn. Men i virtuelle rom trenger datamaskiner tid til å beregne fysikken for hvert objekt som er involvert. Jo flere objekter i blandingen, desto flere beregninger trengs, noe som gjør ting mer komplekse.

Luzhanskyi fremhevet også at spill opererer med en viss bildefrekvens, for eksempel 60 bilder per sekund (fps). I løpet av hvert sekund behandler spillmotoren inndata, bruker dem til spillverdenen, beregner objektinteraksjoner og gjengir bildet på skjermen. Jo flere objekter det er, jo flere kontroller må motoren utføre for realistiske interaksjoner. Overskridelse av den øvre grensen for bildefrekvensen kan imidlertid føre til at spillet går langsommere, noe som er uønsket for spillere.

Å beregne objektbevegelser i et spill innebærer å bruke flere algoritmer for å beregne små bevegelser mellom haker eller tidsintervaller. Faktorer som akselerasjon, hastighet og kollisjoner er tatt i betraktning. Å oppnå realistiske kollisjoner med hundrevis eller tusenvis av objekter krever effektiv og rask kode.

Det geniale med Starfield potetklipp ligger i det faktum at til tross for at 20,000 20,000 poteter kolliderer med hverandre, gulvet og en bevegelig dør, oppfører de seg som ekte poteter. Liam Tart, hovedartist ved Unknown Worlds, forklarer at selv om potetene kan virke stille, simulerer de faktisk fysikk til enhver tid. Vanligvis, når gjenstander er i nærheten, forårsaker kollisjoner sprett og vingling, men potetene i klippet beveger seg forsiktig bare når døren åpnes. Å klare å simulere XNUMX XNUMX+ poteter uten et betydelig fall i bildefrekvens er en imponerende bragd.

Megan Fox, grunnlegger av Glass Bottom Games, fremhever ytterligere de potensielle utfordringene som kunne ha oppstått fra denne simuleringen. Hun forklarer forskjellen mellom CPU-fysikk, som kjører på datamaskinen, og GPU-fysikk, som kjører på grafikkortet. Mens GPU-fysikk er mer egnet for selvstendige simuleringer, er CPU-fysikk bedre for interaktive simuleringer som involverer spillerinteraksjoner. Det faktum at potetsimuleringen ble oppnådd ved hjelp av CPU-fysikk bidrar til klippets fryktinngytende natur.

Avslutningsvis viser det virale Starfield-potetklippet det vanskelige med fysikksimuleringer i spill. Det store antallet poteter som var involvert ga en utfordring når det gjelder beregningskraft og kodeoptimalisering. Det faktum at potetene oppførte seg som ekte poteter til tross for deres virtuelle miljø er det som gjør dette klippet virkelig imponerende.

kilder:

– Digital Foundrys John Linneman, som sitert i kildeartikkelen

– Nikita Luzhanskyi, Unreal Engine-utvikler ved Pingle Studio

– Liam Tart, hovedartist i Unknown Worlds

– Megan Fox, grunnlegger av Glass Bottom Games [IGN-intervju]