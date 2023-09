Starfield setter rekord som Bethesdas største spilllansering

Starfield, det etterlengtede rom-rollespillet fra Bethesda, har gjort en bemerkelsesverdig inngang til spillverdenen. Siden lanseringen 31. august har spillet samlet over 6 millioner spillere, noe som gjør det til den største lanseringen i Bethesdas historie. Dens popularitet har oversatt til imponerende første salgstall, med Starfield som dominerer både digitale og fysiske salgsdiagrammer.

På Steam har spillet for øyeblikket nummer to på det globale toppsalgskartet, like bak den mangeårige mesteren, Counter Strike: Global Offensive. Selv om Starfield har rundt 200,000 4 samtidige spillere, sammenlignet med CS:GOs millioner, har det overgått antall spillere til andre ikoniske Bethesda RPG-er som Skyrim, Fallout XNUMX og The Elder Scrolls Online.

Suksessen til Starfield er ikke begrenset til det digitale riket. I Storbritannia tok spillet toppplassen på det fysiske salgsdiagrammet, og overgikk titler som Galtvort Legacy og Mario Kart 8 Deluxe. Christopher Dring, leder av GamesIndustry.Biz, berømmet Starfields prestasjon og sammenlignet den fysiske lanseringen med Diablo 4, som var en stor digital hit.

Selv om Starfield er tilgjengelig for å spille gratis for Xbox- og PC-eiere med et Game Pass-abonnement, kjøper noen fans villig spillet for å støtte Bethesda Studios og sikre dets fortsatte suksess. En spiller uttrykte sine grunner for å kjøpe den digitale versjonen, og sa at å støtte spillet økonomisk vil føre til mer innhold og støtte fra utviklerne.

Mens Bethesda ikke har offentliggjort offisielle salgstall, indikerer Starfields prestasjoner en sterk start på spillet. Ettersom spillfellesskapet ivrigt venter på flere oppdateringer, ser det ut til at Starfield har etablert seg som en monumental utgivelse for Bethesda.

