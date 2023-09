Starfield overgår Skyrims rekord for samtidige spillere på Steam

Starfield, Bethesdas svært etterlengtede romspill, fortsetter å slå rekorder siden utgivelsen. Spillet har nå overgått Skyrims høyeste antall samtidige spillere på Steam, og nådde 330,723 287,411 spillere på samme tid. Dette tallet overgår Skyrims rekord på 2011 XNUMX samtidige spillere satt tilbake i XNUMX.

Det er verdt å merke seg at disse tallene kun er basert på Steam-spillere, da Starfield også er tilgjengelig på PC via Game Pass og på Xbox-konsoller. Xbox-sjef Phil Spencer har tidligere annonsert at Starfield allerede hadde fått over en million spillere på alle plattformer 7. september.

Mens Starfields lansering anses for å være større enn noe Fallout-spill til dags dato, faller den fortsatt under antallet samtidige spillere oppnådd av Fallout 4 i 2015. Fallout 4 toppet seg med nesten 473,000 76 samtidige spillere under lanseringen. Starfield presterer imidlertid betydelig bedre enn Fallout 32,982, som bare nådde maksimalt 2020 XNUMX spillere i XNUMX.

Til tross for at de ikke overgår det samtidige spillerantallet til andre populære rollespill som Baldur's Gate 3, har Starfield hevdet seg på femteplassen for det største spillet på Steam. Den sitter for tiden bak PUBG: Battlegrounds, Baldur's Gate 3, Dota 2 og Counter-Strike: Global Offensive.

Starfields suksess siden lanseringen viser det høye nivået av forventning og interesse for spillet. Ettersom spillere fortsetter å utforske det store rommet i dette oppslukende rollespillet, vil det være interessant å se hvordan det går i forhold til andre populære titler i fremtiden.

Kilder: Utviklerkommentarer, SteamDB-poster