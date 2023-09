Den urealistiske mangelen på hunder i Starfield: Fans vil ha sine lodne venner

Starfield, det siste hitspillet fra Bethesda, har høstet både ros og kritikk. Et aspekt som til og med fans av spillet synes er forvirrende, er fraværet av hunder. Reddit-bruker u/Hbimajorv ga uttrykk for sin misnøye og hevdet at mangelen på hunder er den mest urealistiske delen av Starfield.

I følge en gjenstandsbeskrivelse i spillet sies det at visse hunderaser er utdødd. Denne forklaringen har fått fansen til å spekulere i at alle katter og hunder har møtt samme skjebne. u/Hbimajorv hevder at dette er urealistisk fordi mennesker alltid har gått langt for å beskytte og ta vare på kjæledyrene sine, selv under vanskelige omstendigheter.

Fansen i kommentarene var enige med u/Hbimajorv, og sa at fraværet av kjæledyr ødela fordypningen for dem. De mener at spillere burde hatt muligheten til å redde hunder fra utryddelse, gitt det sterke båndet mellom mennesker og deres firbeinte følgesvenner.

Interessant nok, mens mangelen på hunder er en betydelig bekymring, har noen fans også lagt merke til fraværet av katter i Starfield. Tidlig markedsføringsmateriell med katter har ført til spekulasjoner om at de kan ha blitt fullstendig kuttet fra spillet.

Avslutningsvis er fraværet av hunder i Starfield et stridspunkt blant fansen. Mange anser det som urealistisk, gitt båndet mellom mennesker og kjæledyrene deres. Mens spillet tilbyr en forklaring på deres fravær, kommer det til kort når det gjelder å tilfredsstille fansens ønske om å ha de lodne vennene deres ved sin side i det virtuelle universet.

kilder: Reddit, Bethesda.