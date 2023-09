Forstå ferdighetssystemet i Starfield: En guide

Starfield, det etterlengtede RPG-spillet fra Bethesda, inneholder et ferdighetssystem som primært er drevet av statistikk og tilfeldigheter. I motsetning til tidligere Bethesda-spill, hvor progresjon i en ferdighet var basert på å utføre tilknyttede handlinger, krever Starfield at spillere kjøper spesifikke ferdigheter ved å bruke ferdighetspoeng før de kan forbedre seg på disse områdene.

Fra en prosess for å lage karakterer, kan spillere velge mellom en rekke biografiske bakgrunner som tilbyr forskjellige sett med ferdigheter. Disse ferdighetene låses opp ved å bruke ferdighetspoeng opptjent ved å gå opp i nivå. Hver ferdighet har fire rangeringer, og å gå videre til høyere rangeringer krever å fullføre spesifikke utfordringer knyttet til den ferdigheten.

Det er viktig å merke seg at noen utfordringer bare kan låses opp når den tilknyttede ferdigheten er kjøpt. Dette betyr at spillere kan finne på å utføre aktiviteter uten å gjøre fremskritt på visse ferdighetsområder. For å optimalisere spilling og ferdighetsutvikling, anbefales det å velge en bakgrunn og ferdigheter som stemmer overens med ønsket spillestil.

Det er flere viktige ferdigheter å vurdere å tilegne seg tidlig i Starfield. Disse inkluderer vektløfting, som øker bæreevnen; Velvære, som gir mer helse; Handel, som forbedrer kjøps- og salgsprisene; Overtalelse, som øker sjansene for å overtale NPC-er; Scavenging, som forbedrer gjenstandsoppdagelse; Ballistikk eller lasere, som øker skaden med spesifikke våpentyper; og ulike våpensertifiseringer.

Andre viktige ferdigheter inkluderer Medisin for å øke effektiviteten til helbredende gjenstander, Surveying for forbedrede skanneevner, Boost Pack Training for forbedret jetpack-ytelse og sikkerhet for hacking av avanserte låser.

Mens de nevnte ferdighetene dekker en rekke aktiviteter som vanligvis finnes i spillet, er det verdt å merke seg at visse ferdigheter kan utvikle seg samtidig. For eksempel krever kampferdigheter ofte å drepe fiender, noe som kan føre til å ta skade. Dette kan igjen bidra til utviklingen av velvære- eller medisinferdigheter. På samme måte kan ferdigheter som scavenging, vektløfting og handel synergi ettersom plyndring, bæring av materialer og salg av dem til leverandører kan oppnå utfordringsfremgang.

I Starfield er det ingen nivåtak, noe som lar spillere fortsette å utvikle seg selv på høyere nivåer. Selv om respekt ikke er mulig, gir muligheten til å maksimere alle ferdigheter fleksibiliteten til å eksperimentere med forskjellige spillestiler.

Avslutningsvis er det avgjørende å forstå ferdighetssystemet i Starfield for effektiv karakterutvikling. Ved å nøye velge ferdigheter som stemmer overens med spillestilen din og konsekvent fullføre utfordringer, kan du lage en godt avrundet karakter klar til å navigere i galaksens utfordringer.

kilder: Diablo IV – Bear Bender BuildOff av Bethesda