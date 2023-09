Starfield: A Guide to Picking Locks with Digipicks

Bethesda har gjort en betydelig endring i låseplukkingsmekanikken for deres kommende spill Starfield. Borte er de tradisjonelle tumbler- og pinnelåsene som vi har blitt vant til i rollespillene deres. I stedet har de introdusert fancy nye digilocks. Hvis du synes det er vanskelig å tilpasse deg denne nye metoden for å låse opp dører og stjele verdifulle gjenstander, ikke bekymre deg. Vi har en rask guide for å hjelpe deg.

Hvordan velge låser

I Starfield innebærer låseplukking å sette inn nøkler i sirkulære låser med et visst antall hull som du må fylle med riktig nøkkel. Skjermen viser de tilgjengelige tastene på høyre side, hver med forskjellig antall pinner. Til venstre ser du selve låsen, med mer komplekse låser som har flere ringer å jobbe gjennom sammenlignet med enklere.

For å gjøre låseplukking enklere, anbefales det å fokusere på å øke sikkerhetsferdighetene dine tidlig i spillet. Dette vil føre til at låser blir uthevet i blått når du holder musepekeren over nøkler som passer til dem. På denne måten kan du enkelt identifisere hvilke nøkler som fungerer for hvert nivå av ringene i låsen.

Når du prøver å velge en lås, kan du finne nøkler som bare passer til ett lag eller nivå av låsen, mens andre kan fungere på flere lag. Målet ditt er å rotere og sette inn tastene for å fylle alle hullene og gradvis fjerne lagene.

Å plukke låser i Starfield krever mer omtanke og planlegging sammenlignet med de tradisjonelle tilholderlåsene i tidligere Bethesda-spill. Ikke bruk opp nøkler du trenger senere bare fordi de passer til laget du er på for øyeblikket. Det er best å starte med taster som har flere pinner, da de ofte har mer spesifikke oppsett. Nøkler med færre pinner har et bredere bruksområde.

Hvis du støter på en ekspertlås, ta deg tid til å bla gjennom de tilgjengelige nøklene og rotere dem på plass. Legg merke til hvilke nøkler som passer til hvert lag før du forplikter deg til å sette dem på plass. Hvis du gjør en feil, kan du gå tilbake gjennom lagene hvis du har ekstra digipicks. Men med tålmodighet og nøye overveielse bør du kunne låse opp de fleste låser uten behov for sporing.

Til slutt, et nyttig tips er å spare avskum. Før du prøver å velge en kiste på masternivå eller en dør du virkelig vil åpne, lagre spillet ditt. På denne måten kan du laste på nytt hvis du roter til. Selv om det kan virke som juks, er det ingen som kan høre deg jukse i det store rommet.

Hvor finner du Digipicks

Digipicks kan bli funnet i hele Starfield. De er spredt i baser og fiendtlige leirplasser og kan også fås ved å plyndre døde fiendtlige kropper. I tillegg, hvis du har lommetyveriferdigheter, kan du skaffe deg digipicks fra levende fiender. Videre tilbyr leverandører digipicks for kjøp, vanligvis for 35 studiepoeng. Det er lurt å hamstre digipicks slik at du alltid har noen for hånden. Du ønsker ikke å komme over en låst mesterkiste dypt i et fangehull uten midler til å åpne den.

Kilder: Ingen.