Det ryktes at iPhone 15 Pro har handlingsknapp i stedet for mute-bryter

Apples kommende flaggskip-smarttelefon, iPhone 15 Pro, forventes å ha en handlingsknapp i stedet for en mute-bryter, ifølge et lekket bilde som dukket opp på nettet bare timer før telefonens offisielle debut sammen med iPhone 15 Pro Max ved Apples "Wonderlust"-lansering begivenhet. Det lekkede bildet, lagt ut av en kjent produsent av smarttelefondeksler, viser en tredje knapp over volumvipperen, som erstatter den tradisjonelle mute-bryteren som Apple har vist på sine iPhones i årevis.

Dette ryktet stemmer overens med tidligere rapporter som tyder på at Pro-modellene til iPhone 15-serien vil være utstyrt med en handlingsknapp, lik Apple Watch Ultra som ble lansert i fjor. Dekselprodusenten Spigen har tilsynelatende bekreftet eksistensen av denne nye knappen ved å dele et bilde av et smarttelefondeksel som inkluderer den.

Dette er ikke første gang handlingsknappen har blitt lekket. I juni ble bilder av beskyttelsesdeksler for iPhone 15 Pro lagt ut på Weibo, med den tredje knappen over volumtastene. Selv om Apple ikke har gitt noen offisielle kunngjøringer om denne nye maskinvarefunksjonen, indikerer kilder at handlingsknappen vil være programmerbar, slik at brukerne kan utføre ulike oppgaver som å bytte fokusmodus, aktivere tilgjengelighetsfunksjoner, bruke lommelykten eller starte kameraet.

Flere detaljer om handlingsknappen og andre funksjoner til iPhone 15 Pro vil bli avslørt under Apples «Wonderlust»-lanseringsarrangement, som begynner i kveld. For å holde deg oppdatert om arrangementet og dets kunngjøringer, kan du besøke Gadgets 360.

