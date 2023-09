Spesialiserte utgivelser Ny Roubaix SL8 Endurance landeveissykkel

Specialized har avduket den nyeste versjonen av sin populære Roubaix utholdenhetssykkel, kalt Roubaix SL8. Denne nye modellen er tilgjengelig i forskjellige spesifikasjonsalternativer og er en etterfølger til Tarmac SL8. Selv om det ikke fantes noen tidligere Roubaix SL7, ønsket Specialized å bringe sine toppmodeller under samme navn.

Roubaix har vært en bærebjelke i Specializeds utvalg i nesten to tiår, med sin karbonfiberramme og innovative Futureshock-fjæringsteknologi. Den fikk berømmelse da Peter Sagan kjørte den til seier i Paris-Roubaix i 2016. Specialized hevder at Roubaix SL8 er den raskeste sykkelen i kategorien for utholdenhetsvei, med optimert aerodynamikk som eliminerer fire watts luftmotstand.

For å oppnå forbedret aerodynamikk har Roubaix SL8 en ny gaffelform, revidert nedrørsdesign og senkede setestag. Specialized har også redusert rammevekten med 50 gram gjennom karbonfiber-layup-optimalisering. Rammegeometrien forblir stort sett uendret, bortsett fra en 10 mm økning i høyden foran for å imøtekomme det nye Future Shock fjæringssystemet.

Når vi snakker om Future Shock, introduserer Roubaix SL8 den splitter nye Future Shock 3.0-plattformen. Dette frontfjæringssystemet gir 20 mm vandring og 30 mm stabelhøydejustering, noe som øker komforten og etterlevelsen. Den kommer i tre spesifikasjonsnivåer og tilbyr fem fjærhastigheter og ekstra forspenningsskiver for tilpasning. Den øverste 3.3-enheten er hydraulisk dempet for en jevnere tur, mens 3.2-enhetene har forhåndsinnstilt kompresjon for maksimal jevnhet. 3.1-enhetene har justerbar forspenning.

For å skape en balansert kjørefølelse utviklet Specialized sin Pavé-setepinne og klemmedesign for senket setepinne, kjent som Aftershock-teknologi. Karbonopplegget til setepinnen reduserer støt og vibrasjoner samtidig som kraftoverføringen forbedres. I følge Specialized gir Roubaix SL8 53 % reduksjon i innledende støt ved styret sammenlignet med andre landeveissykler.

Roubaix SL8 er tilgjengelig i syv modeller, med S-Works-versjonen med et Sram Red AXS-gruppesett og Roval Terra CLX II-hjulsett. Det er også et S-Works-rammesett tilgjengelig for tilpassede bygg. Resten av modellene kommer i flere malingsalternativer og har en blanding av Shimano- og Sram-komponenter.

Totalt sett representerer Specialized Roubaix SL8 en betydelig oppgradering innen aerodynamikk, fjæringsteknologi og kjørekomfort, noe som gjør den til et ideelt valg for utholdenhetsorienterte syklister.

Definisjoner:

– Endurance landeveissykkel: En type landeveissykkel designet for langdistanseturer, som gir komfort og stabilitet.

– Futureshock fjæringsteknologi: Et frontfjæringssystem som absorberer støt og vibrasjoner for en jevnere kjøring.

– Karbonfiberopplegg: Arrangementet og orienteringen av karbonfiberplater i et komposittmateriale, noe som påvirker rammens generelle styrke og stivhet.

– Aerodynamikk: Studiet av hvordan luft strømmer rundt objekter, for eksempel en sykkel, for å redusere luftmotstand og forbedre ytelsen.

Kilder: Spesialisert