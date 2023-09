MTV samarbeider med Snapchat for å stemme på Video Music Awards

MTV har samarbeidet med Snapchat for å la brukere stemme på en Video Music Awards-kategori gjennom Snapchats Lenses-funksjon. Ved å utnytte Snaps kamerasett, vil underholdningsselskapet integrere utvidet virkelighet (AR)-baserte opplevelser i prisutdelingen. Når de tre finalistene er valgt for kategorien Beste nye artist, kan brukere bruke en spesiell linse laget av Saucealitos for å avgi sine stemmer ved å signalisere én, to eller tre ved å bruke fingrene for å velge en artist. Selv om det fortsatt er usikkert om antall stemmer mottatt gjennom Snapchat vil ha en betydelig innvirkning på den endelige opptellingen, vil de inkluderes i den totale opptellingen.

I tillegg til stemmefunksjonen, har MTV også kunngjort at en AR Moonperson vil dukke opp gjennom POV VMA-livestreamen med fan-innsendte selfies. Tidligere brukte underholdningsselskapet en tradisjonell metode for å få folk til å sende inn selfies via et skjema i forkant av arrangementet. I år kan brukere også prøve en AR Moonperson-effekt som projiserer Månepersonen inn i sine egne hjem. Ved å velge en selfie fra kamerarullen kan de se Månepersonen flyte rundt med ansiktet synlig i visiret.

Snapchat, først og fremst populær blant aldersgruppen 13 til 24 år, er en ideell plattform for MTVs målgruppe. Selv om Snapchat omtalte forrige års VMA på Stories-siden, markerer dette samarbeidet det første offisielle partnerskapet mellom Snapchat og MTV for et prisutdeling. Snapchat har tidligere samarbeidet med musikkfestivaler, artister på turnéer og sportsturneringer for å introdusere AR-opplevelser til fansen.

Snap, morselskapet til Snapchat, har i økende grad fokusert på merkevare- og AR-baserte kameraløsninger for å generere inntekter. I mars lanserte selskapet AR Enterprise Services (ARES), som tilbyr verktøy som AR Try-On og 3D-produktvisning. I april introduserte Snap AR Mirrors-produktet under ARES, slik at merkevarer kan integrere teknologien sin i fysiske rom. Gjennom samarbeid med Live Nation og musikkfestivaler har Snap fortsatt å utvide sine AR-opplevelser for å engasjere brukere på innovative måter.

kilder:

- MTV

– Snap x MTV-partnerskap