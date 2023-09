MTV samarbeider med Snapchat for å integrere AR-opplevelser for videomusikkpriser

By

MTV har slått seg sammen med Snapchat for å la brukere stemme for en kategori ved de kommende Video Music Awards (VMAs) ved å bruke Snapchats AR-baserte linser. Ved å utnytte Snaps kamerasett, tar MTV sikte på å inkludere augmented reality (AR) opplevelser i prisutdelingen.

Når de tre finalistene for kategorien Beste nye artist er bestemt, vil Snapchat-brukere ha muligheten til å avgi sine stemmer ved å bruke en spesiell linse laget av Saucealitos. Ved å signalisere valget med én, to eller tre fingre, kan brukerne velge artisten de vil stemme på. Selv om det fortsatt er usikkert hvor stor innvirkning Snapchat-avstemningen vil ha på den endelige opptellingen, teller hver stemme.

Under VMA-livestreamen planlegger MTV å vise en AR Moonperson, med fan-innsendte selfies, gjennom hele arrangementet. Som en nostalgisk touch ba MTV folk om å sende inn selfiene på forhånd ved å bruke et tradisjonelt skjema.

For å engasjere seerne ytterligere kan enkeltpersoner oppleve AR Moonperson-effekten og projisere den inn i sine egne hjem. Ved å velge en selfie fra kamerarullen kan de se den flytende Moonpersonen med sitt eget ansikt synlig i visiret.

Snapchat-brukere kan få tilgang til disse AR-opplevelsene fra kl. 11 ET 12. september, flere timer før VMA begynner kl. 8 ET.

Mens MTVs tidligere VMA-er registrerte 40.1 millioner interaksjoner på tvers av populære sosiale medieplattformer som Facebook, Instagram, Twitter og YouTube, var Snapchat fraværende på listen. MTV erkjente imidlertid at Snapchat er godt egnet for sin målgruppe på 13- til 24-åringer.

Dette samarbeidet med MTV markerer Snapchats offisielle inntreden i prisutstillingen ved å bruke kamerasettet. Tidligere hadde Snap samarbeidet med forskjellige musikkfestivaler, artister på turné og sportsturneringer for å introdusere AR-opplevelser til fansen. LA Rams fotballag, for eksempel, brukte Snapchats teknologi på stadion for å vise fans på storskjerm.

Snaps vektlegging av merkevare- og AR-baserte kameraløsninger har blitt stadig tydeligere. I tillegg til å samarbeide med musikkfestivaler, har selskapet lansert AR Enterprise Services (ARES) som tilbyr verktøy som AR Try-On og 3D-produktvisning. Snap introduserte også AR Mirrors, som gjør det mulig for merkevarer å integrere teknologien sin i fysiske rom.

