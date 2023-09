Nybegynneryoga for eldre på Harrison Park Seniors Center

Bli med oss ​​på Harrison Park Seniors Center hver onsdag morgen for en morsom og skånsom treningsøkt kalt Beginners Yoga. Denne timen er spesielt designet for seniorer og imøtekommer deres unike behov og evner. Enten du er nybegynner eller har litt erfaring med yoga, er du velkommen til å bli med oss.

Atmosfæren på Harrison Park Seniors Center er alltid vennlig og imøtekommende. Det er en flott mulighet til å møte likesinnede personer som er interessert i å holde seg aktive og ha det gøy. Kurset er åpent for alle fra 55 år og oppover, og ingen forkunnskaper er nødvendig.

For å delta er det en kostnad på $2 samlet på kursdagen. Denne avgiften hjelper til med å dekke utgiftene til å kjøre programmet og sikrer at det forblir rimelig for alle. Klassen varer fra kl. 10 til 00, og gir deltakerne god tid til å delta i ulike øvelser og avspenningsteknikker.

Hvis du leter etter en måte å gi tilbake til samfunnet ditt, er frivillige muligheter tilgjengelig på Harrison Park Seniors Centre. De er alltid på utkikk etter dedikerte personer som kan bistå med ulike aktiviteter og programmer. Hvis du er interessert, vennligst ring 289/259-2862 for mer informasjon.

Nybegynneryoga for eldre ved Harrison Park Seniors Center gir en helhetlig tilnærming til velvære for eldre voksne. Det er en mulighet til å forbedre styrke, fleksibilitet og balanse samtidig som det fremmer mentalt og følelsesmessig velvære. Regelmessig mosjon er avgjørende for å opprettholde en sunn livsstil, og denne timen tilbyr et trygt og støttende miljø for eldre å engasjere seg i fysisk aktivitet.

Kilder: Harrison Park Seniors Center

Definisjoner:

– Nybegynneryoga: En yogapraksis spesielt utviklet for personer som er nye innen yoga og kan trenge endringer.

– Seniorer: Personer over 55 år.

– Frivillig arbeid: Det å tilby sin tid og tjenester for å hjelpe til med ulike aktiviteter eller programmer uten økonomisk kompensasjon.