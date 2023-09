Apples andre generasjons AirPods Pro bytter til USB-C for ladeveske

Apple har annonsert under iPhone 15-arrangementet at andregenerasjons AirPods Pro nå kommer med et USB-C-ladedeksel. Dette er en betydelig endring ettersom det betyr at AirPods Pro nå vil bruke samme lader som iPad og MacBook, slik at brukerne kan bruke en hvilken som helst USB-C-kabel de har tilgjengelig. Den kompakte størrelsen og batterikapasiteten til AirPods Pro gjør den kompatibel med en rekke USB-C-kabler, noe som sikrer brukervennlighet.

I tillegg vil den nye AirPods Pro fortsette å støtte trådløs lading, og gi brukere fleksibiliteten til å lade øreproppene sine uten behov for kabler. Når det gjelder beskyttelse, har det vært en liten forbedring i støv- og vannmotstanden til AirPods Pro. De har nå en IP54-klassifisering, som gir et visst forsvar mot støvpartikler og vannsprut. Brukere bør imidlertid unngå å senke AirPods Pro i vann.

Selv om det ennå ikke er noen nyheter om når andre versjoner av AirPods vil følge etter, er det forventet at dette skiftet til USB-C vil bli tatt i bruk i fremtidige modeller. Prisen på de nye AirPods Pro vil forbli på $249 i USA og 30 andre land, og de vil være tilgjengelige for kjøp fra og med 22. september.

Totalt sett tilbyr denne overgangen til USB-C-lading for andregenerasjons AirPods Pro større kompatibilitet og bekvemmelighet for brukere, samt forbedret beskyttelse mot støv og vann. Apple fortsetter å forbedre produktene sine for å møte kundenes nye behov.

Kilder: Apple Event – ​​iPhone 15 lansering