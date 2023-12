Ny SuperGrape blir utviklet for å bekjempe pulveraktig mugg i druer

Forskere ved University of Minnesota gjør betydelige fremskritt med å utvikle en ny type drue som kan revolusjonere vinindustrien ved å bekjempe pulveraktig mugg. Mugg er et vanlig problem for druedyrkere, spesielt i fuktige områder med lavere temperaturer, og krever ofte overdreven sprøyting av sprøytemidler for å kontrollere.

Under prosjektet kalt VitisGen er forskere nå i sin tredje iterasjon med å avle en "SuperGrape" som vil være motstandsdyktig mot pulveraktig mugg, og dermed redusere behovet for plantevernmidler. Målet er å ta eksisterende druesorter som Chardonnay og avle dem til å ha pulveraktig muggresistens uten å endre deres essensielle egenskaper.

Muggproblemet stammer fra en sopp som er hjemmehørende i Nord-Amerika, og mens noen innfødte druearter har utviklet resistens, har den ofte brukte Vitis vinifera ikke det. Dette har påvirket populære vinvarianter som Chardonnay, Riesling, Cabernet Sauvignon og Sauvignon Blanc.

For å utvikle SuperGrape, bruker forskere genredigeringsteknologi for å trekke ut genene som er ansvarlige for muggresistens og sette dem inn i andre vinranker for å teste mot pulveraktig mugg. De innsamlede dataene gjør det mulig å identifisere gunstige egenskaper som potensielt kan føre til dannelsen av en superresistent drue.

Utover pulveraktig mugg ser forskerne for seg en fremtid der vinranker kan være immune mot andre sykdommer også. Ved å forstå biologien til disse genene og deres funksjoner, kan oppdrettere være i stand til å utvikle en vinranke som er motstandsdyktig mot ulike sykdommer.

Denne forskningen viser ikke bare forpliktelsen til bærekraft i vinindustrien, men har også implikasjoner for andre avlinger som er mottakelige for pulveraktig mugg. I tillegg jobber forskere ved NASAs Jet Propulsion Laboratory også med å oppdage vinrankeinfeksjoner i forkant av symptomer ved å bruke luftbårne bildeinstrumenter, noe som ytterligere fremhever innsatsen for å beskytte druehøster.

Avslutningsvis kan utviklingen av en SuperGrape som er motstandsdyktig mot pulveraktig mugg være en game-changer for druedyrkere, redusere behovet for potensielt skadelige plantevernmidler og sikre kvaliteten på elskede viner.