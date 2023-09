Ankers 622 MagGo Power Bank tilbyr trådløs lading til en god pris

Leter du etter en strømbank for trådløs lading til din iPhone? Ankers 622 MagGo magnetiske batteri er for øyeblikket til salgs for bare $39.99, $30 av den opprinnelige prisen. Denne bærbare strømbanken har en kapasitet på 5,000 mAh og kan trådløst drive en kompatibel iPhone på 7.5 W. Selv om det kanskje ikke er like raskt som Apples offisielle MagSafe-batteripakke, tilbyr det et mye rimeligere alternativ. MagGo har også et sammenleggbart stativ som kan holde til og med en iPhone i Max-størrelse, og den kan fungere som en trådløs ladepute når den støttes opp. Anker tilbyr også en mer grunnleggende versjon, 621 MagGo, for $29.99, som ikke inkluderer støtten.

I tillegg til powerbanken er det andre tilbud tilgjengelig. Lego Super Mario Question Mark Block-byggesettet er til salgs for $159.99, $40 av den opprinnelige prisen. Dette settet inkluderer fire utvidbare mini-dioramer som representerer ikoniske nivåer fra Super Mario 64-videospillet. Settet er også kompatibelt med Legos elektroniske Mario-figurer, noe som gir mulighet for interaktiv lek.

Apples 16-tommers MacBook Pro med M1 Max-prosessoren fra 2021 er til salgs hos B&H Photo for $2,799, en besparelse på $1,500. Denne bærbare datamaskinen er utstyrt med 64 GB RAM, en 2TB SSD, og ​​har en skjerm med 3456 x 2234 oppløsning. Det er en kraftig maskin for kreative arbeidsflyter og har MagSafe-lading, en HDMI-port og et SD-kortspor.

Andre tilbud inkluderer samlerutgaven innbundet av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – The Complete Official Guide for $25.64, PowerA MOGA Play and Charge Gaming Clip for Xbox-kontrollere for $7.99, Apples iPhone 14 Plus-lærveske i skoggrønn for $10.53 , Logitech G502 X kablet gamingmus i hvit for $49.99, og Insta360 Go 3 "actionkamera"-pakken for $369.99.

Kilder: The Verge