Samsung Galaxy Buds 2 Pro rabattert for Back to School-sesongen

Vær oppmerksom på alle hodetelefonentusiaster! Samsung tilbyr et fantastisk tilbud på deres Galaxy Buds 2 Pro akkurat i tide til skolestart-sesongen. De trådløse øreproppene er for tiden i salg med 23 prosent rabatt, noe som senker prisen fra $230 til $178. Dette er den laveste prisen vi har sett siden Black Friday. Det som er enda bedre er at alle tre fargene til Galaxy Buds 2 Pro er inkludert i salget, og den hvite modellen er priset én dollar mindre enn grafitt- og bora-lilla-alternativene.

Galaxy Buds 2 Pro representerer en betydelig forbedring i forhold til tidligere modeller. Tidligere versjoner som Galaxy Buds Live manglet effektiv støyreduksjon, mens den originale Galaxy Buds Pro hadde problemer med lydblokkering og kvalitet. I vår anmeldelse tildelte vi Galaxy Buds 2 Pro en poengsum på 86, og berømmet deres forbedrede støyreduserende evner og forbedrede passform. Batterilevetiden, som varer i omtrent fem timer med kontinuerlig lytting, forblir lik forgjengeren. Samtalekvaliteten holdt seg også jevn.

Disse rabatterte Galaxy Buds 2-proffene er en del av Samsungs "Smart Home-arrangement" på Amazon, som inkluderer andre spennende tilbud. For eksempel er 49-tommers Odyssey G9 Gaming Monitor for øyeblikket 29 prosent rabatt, og faller fra $1,400 til $1,000. I tillegg er Galaxy Watch 5 40 mm LTE tilgjengelig til en rabattert pris på $230, ned fra $330. Andre Samsung-dingser, som Galaxy Z Flip 5G-mobiltelefonen, Galaxy Watch 5 Pro Bespoke Edition og Pro Ultimate microSD-minnekortet, er også i salg.

kilder:

– Engadget: Samsung Galaxy Buds 2 Pro rabattert for skolestart-sesongen