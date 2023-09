Få opptil $1,000 i rabatt på Samsungs Galaxy Tab S9-serie

Samsungs Discover Week er her, og de tilbyr noen fantastiske tilbud på de nyeste gadgetene deres. En avtale som er verdt å se nærmere på er kampanjen på Galaxy Tab S9-serien, perfekt hvis du trenger en større skjerm for dine daglige oppgaver.

Med denne kampanjen kutter Samsung prisene med opptil $1,000. Den største rabatten er tilgjengelig for Galaxy Tab S9 Ultra, med hele $1,000 i rabatt. Galaxy Tab S9+ er rabattert med $920, og den minste Galaxy Tab S9 får $770 rabatt.

For å få full rabatt, må du bytte inn en enhet. Samsung tilbyr den høyeste innbytteverdien på $800 for Galaxy Tab S8 Ultra og Galaxy Tab S9+. De to andre Tab S8-modellene kan gi deg $700 i rabatt, og den eldre Galaxy Tab S7 er verdsatt til $500. Innbytteverdiene for Tab S9 synker litt, men du kan fortsatt spare mye når du handler i den gamle enheten din.

I tillegg til innbytterabatten, kaster Samsung inn en gratis lagringsoppgradering. Dette betyr at alle Tab S9-modeller vil få doblet lagringsplass, med den minste Tab S9 som går fra 128 GB til 256 GB, og Tab S9+ og Tab S9 Ultra går fra 256 GB til 512 GB. Tab S9 Ultra kan til og med hoppe til 16 GB RAM og 1 TB lagringsplass, mens Tab S9 får en RAM-oppgradering fra 8 GB til 12 GB. Disse lagrings- og RAM-oppgraderingene er verdt opptil $120.

Som en bonus tilbyr Samsung et tillegg på $99 for Galaxy Watch 6 hvis du kjøper en enhet i Tab S9-serien. Dette utgjør en rabatt på 250 dollar på smartklokken.

Med alle innbytte og rabatter kan du få den fullastede Galaxy Tab S9 Ultra for bare $519, ned fra den opprinnelige prisen på $1,619.

Ikke gå glipp av disse gode tilbudene og kampanjene. Besøk lenken nedenfor for mer informasjon.

