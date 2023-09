Samsung lanserer One UI 6.0 Beta for Galaxy A34

Samsung har nylig lansert den etterlengtede One UI 6.0 betaen for sin Galaxy A34-smarttelefon i Storbritannia. Denne betaversjonen, merket A346BXXU4ZWI1, veier omtrent 2 GB og leveres med det nyeste Android 14-operativsystemet.

Mens betaprogrammet har startet i Storbritannia, forventes det å utvide til andre land som Kina, India, Korea, Tyskland og Polen snart. Dette betyr at Galaxy A34-brukere i disse regionene også kan forvente å teste ut de nye funksjonene og forbedringene som er introdusert i One UI 6.0.

For å delta i betaprogrammet må eiere av Galaxy A34 først installere Samsung Members-appen på enhetene sine. Derfra kan de enkelt søke om betaprogrammet og vente på at oppdateringen blir tilgjengelig under Programvareoppdatering-delen i enhetens innstillinger.

Galaxy A34 One UI 6.0 betaprogrammet følger de vellykkede betaprogrammene utført for Galaxy S23-serien og Galaxy A54. Samsung er kjent for å aktivt involvere sine brukere i test- og forbedringsprosessen, for å sikre en mer stabil og raffinert programvareopplevelse for sine kunder.

Med One UI 6.0 har Samsung som mål å forbedre den generelle brukeropplevelsen ved å introdusere nye funksjoner, forbedre ytelsen og sikkerheten og optimalisere brukergrensesnittet. Som en stor oppdatering til forrige One UI 5.5, forventes det å gi betydelige forbedringer og et nytt utseende til Galaxy A34.

