Oppdag Samsung Sale: Topptilbud på telefoner, TVer og mer

Samsung Discover-salget er nå åpent for alle etter en kort periode med tidlig tilgang. Med et bredt utvalg av produkter som tilbys, inkludert telefoner, TV-er, hvitevarer, wearables og annen toppteknologi, er det noe for enhver smak.

En enestående avtale er Samsung Galaxy S23 Ultra, tilgjengelig fra $399 med en kvalifisert innbytte. I tillegg til den rabatterte prisen vil kundene også få en gratis dobbel lagringsoppgradering. Dette er en utmerket mulighet til å få en av Samsungs flaggskiptelefoner til en fantastisk lav pris, selv om en førsteklasses moderne enhet kreves for innbytte.

For de som har et strammere budsjett, er Samsung Galaxy A54 tilgjengelig fra $124.99. Dette inkluderer en automatisk rabatt på $75 på den opprinnelige prisen på $449.99, samt opptil $250 forbedret innbyttekreditt. Galaxy A54 er en vellaget og fullt utstyrt smarttelefon som gir mye for pengene.

I tillegg til telefoner har Discover Samsung-salget også tilbud på TV-er. Kunder kan nyte rabatter på opptil $4,000 på QLED-, OLED- og 8K-TVer. Enten du leter etter et bilde av høy kvalitet, livlige farger eller den nyeste teknologien, er det en TV-avtale for deg.

Med flere tilbud og flash-tilbud som skal lanseres i løpet av de kommende dagene, er det verdt å bla gjennom hele Discover Samsung-salget for å finne de beste tilbudene som passer dine behov. Hold øye med oppdateringene våre gjennom uken når vi fremhever de beste tilbudene.

