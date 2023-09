Apple samarbeider med Samsung for OLED-paneler i iPhone 15-serien

I følge nylige rapporter vil Apple stole på at Samsung leverer de fleste OLED-paneler for deres kommende iPhone 15-serie. Denne avgjørelsen kom etter at BOEs OLED-paneler mislyktes i Apples kvalitetskontrolltest, noe som førte til at det amerikanske selskapet henvendte seg til sin koreanske partner.

Opprinnelig var det forventet at LG og Samsung skulle levere LTPO OLED-skjermer for iPhone 15 Pro og 15 Pro Max, mens BOE skulle levere paneler for LTPS OLED-skjermer på iPhone 15 og iPhone 15 Plus. Apple fant imidlertid ut at BOEs produkter ikke oppfylte kravene deres, noe som fikk dem til å omfordele bestillingene sine i siste liten. Ryktene antydet at BOE hadde problemer med hullene for Face ID, noe som resulterte i Apples beslutning om å omfordele bestillinger.

Hvis BOE er i stand til å løse disse problemene mot slutten, kan de fortsatt motta noen bestillinger på enheter som skal produseres i 2024. Det er imidlertid fortsatt uklart om BOE vil være i stand til å oppfylle Apples standarder.

Apple er satt til å avduke iPhone 15-enhetene i dag kl. 10 PDT, og det vil være en direktesending for seerne. Her er hva vi kan forvente av standard iPhone 15-telefoner og Pro-varianter.

Definisjoner:

– OLED: Organic Light-Emitting Diode, en skjermteknologi som tilbyr levende farger og dype svarte farger ved å sende ut lys direkte fra individuelle piksler.

– LTPO: Low-Temperature Polycrystalline Oxide, en versjon av tynnfilm-transistor-teknologi (TFT) som muliggjør forbedret strømeffektivitet og variable oppdateringsfrekvenser på skjermer.

– LTPS: Low-Temperature Poly-Silicon, et halvledermateriale som brukes i enkelte skjermpaneler for å forbedre bildekvaliteten og redusere strømforbruket.

– Face ID: Apples ansiktsgjenkjenningsteknologi som brukes til sikker autentisering på enhetene deres.

Kilder: BBC, The Verge