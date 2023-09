Samsung Galaxy S23 FE: Hva kan du forvente fra den kommende fanutgaven

By

Samsung Galaxy S23 Fan Edition (FE) skal debutere i slutten av september, og lekkede bilder har allerede gitt oss en sniktitt på design og funksjoner. Den kommende enheten forventes å ha en slående likhet med Galaxy S23, med en 6.3-tommers skjerm med 120Hz oppdateringsfrekvens. Den vil bli drevet av enten en Snapdragon 8 Gen 1 eller Exynos 2200 SoC, sammen med 8 GB RAM og lagringsmuligheter på 128 GB eller 256 GB.

De lekke bildene, som har dukket opp på TENAA-sertifiseringsnettstedet, avslører at Galaxy S23 FE deler et lignende bakkameraoppsett med Galaxy S23, om enn med en liten justering i blitsplasseringen. Telefonens dimensjoner er rapportert å være 158.0 mm x 76.5 mm x 8.2 mm, og den veier rundt 210 gram.

Skjermen til Galaxy S23 FE ryktes å være 6.3 tommer med en oppløsning på 2340×1080 piksler, noe som sikrer en skarp og klar visuell opplevelse. Det forventes også å tilby en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, noe som gir brukerne jevnere interaksjoner og rulling.

Når det gjelder ytelse, vil Galaxy S23 FE sannsynligvis være utstyrt med enten et Snapdragon 8 Gen 1-brikkesett eller en Exynos 2200 SoC, avhengig av regionen. Ved siden av 8 GB RAM forventes denne enheten å levere rask og effektiv multitasking og støtte ressurskrevende applikasjoner.

Lagringsalternativene vil sannsynligvis inkludere 128 GB og 256 GB varianter, selv om utvidbar lagring ikke er angitt. For brukere som prioriterer å ta bilder og videoer, kan større lagringskapasitet være det foretrukne valget.

Selv om detaljerte kameraspesifikasjoner ikke er gitt i de lekkede bildene, antyder rykter at Galaxy S23 FE vil ha et robust kamerasystem. Denne konfigurasjonen kan inkludere en primærsensor på 50 megapiksler, en 8 megapikslers teleobjektiv og en 12 megapikslers ultravidvinkellinse. Selfie-entusiaster kan forutse et 10 megapiksel frontkamera, pent plassert innenfor en senterjustert hullstans.

For å støtte langvarig bruk, forventes Galaxy S23 FE å komme med et 4370mAh batteri og 25W kablet hurtigladingsstøtte.

På programvarefronten vil enheten sannsynligvis kjøre på Android 13-basert One UI 5.1, noe som gir tilgang til de nyeste programvarefunksjonene og forbedringene.

Samlet sett lover Samsung Galaxy S23 FE å bli et spennende tillegg til Fan Edition-serien med sin imponerende skjerm, kraftige ytelse og avanserte kameraegenskaper.

kilder:

– Toms guide

– TENAA-sertifiseringsnettsted