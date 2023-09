Samsung Galaxy A25 5G ryktes å lanseres snart: Hva kan du forvente

Etterfølgeren til Samsung Galaxy A24 kan komme snart, ifølge ryktene. Den kommende enheten, ryktet å bli kalt Samsung Galaxy A25 5G, har nå blitt oppført på Geekbench benchmarking-nettstedet, og gir oss litt innsikt i spesifikasjonene.

Basert på oppføringen forventes Samsung Galaxy A25 5G å ha en åttekjerne Exynos 1280 SoC sammen med opptil 8 GB RAM. Det ryktes også at telefonen kommer med et trippelt bakkameraoppsett og et vanndråpehakk på skjermen.

Geekbench-oppføringen avslører at den påståtte Galaxy A25 5G har modellnummeret SM-A256B og kan komme med opptil 8 GB RAM. Det forventes å kjøre på Android 14-basert One UI 6.0 rett ut av esken. Oppføringen antyder også at enheten vil ha totalt seks kjerner klokket til 2.00GHz og to kjerner på 2.40GHz, som antas å være en del av Exynos 1280 SoC.

På Geekbench benchmarking-nettstedet, skal Samsung Galaxy A25 5G ha oppnådd 973 poeng i enkeltkjernetesten og 2,106 poeng i flerkjernetesten. Dessverre gir ikke oppføringen ytterligere detaljer om enheten.

Når det gjelder design, antyder lekke gjengivelser av Samsung Galaxy A25 5G en sort fargevariant. Smarttelefonen ser ut til å ha en likhet med Galaxy S23 5G, med et vertikalt trippelt bakkameraoppsett plassert i tre separate sirkulære spor plassert øverst til venstre på bakpanelet. Forsiden av enheten forventes å vise et vannfall.

De lekke gjengivelsene indikerer også at Samsung Galaxy A25 5G vil ha strømknappen og volumbryteren på høyre side, mens venstre side sannsynligvis vil holde SIM-kortsporet. På bunnen er telefonen utstyrt med en USB Type-C-port og en 3.5 mm hodetelefonkontakt. I tillegg kan håndsettet potensielt tilby en sidemontert fingeravtrykksensor.

Samlet sett ser Samsung Galaxy A25 5G ut til å være et spennende tillegg til Samsungs linje med smarttelefoner. Per nå er det ingen offisiell bekreftelse fra Samsung angående lanseringsdatoen eller de fullstendige spesifikasjonene til enheten. Basert på den lekkede informasjonen ser imidlertid Samsung Galaxy A25 5G ut til å være en lovende smarttelefon i mellomklassen med imponerende funksjoner.

Kilder: Geekbench, MySmartPrice