KAIST samarbeider med Rocket Lab for Satellite Launch Mission

KAIST, Korea Advanced Institute of Science and Technology, har annonsert et samarbeid med Rocket Lab USA for oppskytingen av deres NeonSat-1 jordobservasjonssatellitt. Samarbeidet vil se KAISTs satellitt tjene som den primære nyttelasten på et Electron rideshare-oppdrag med NASAs Advanced Composite Solar Sail System (ACS3) satellitt. Lanseringen er planlagt til første halvdel av 2024 fra Rocket Labs Launch Complex 1 i New Zealand.

NeonSat-1-satellitten er en høyoppløselig optisk satellitt som vil bli distribuert som en teknologidemonstrasjon for KAISTs NEONSAT mikrosatellittkonstellasjonsprogram. Dette programmet tar sikte på å etablere en fremtidig jordobservasjonskonstellasjon for avansert overvåking og avbildningsformål. Den vellykkede lanseringen av NeonSat-1 vil spille en avgjørende rolle i å validere programmets evner.

Rocket Labs administrerende direktør, Peter Beck, uttrykte begeistring over samarbeidet og den økte oppskytningsaktiviteten i 2024. Han fremhevet fleksibiliteten og effektiviteten til Rocket Labs Electron rideshare-oppdrag ved å tilby oppskytingsmuligheter på kort varsel.

Jae-Hung Han, generaldirektøren for Satellite Technology Research Center (SaTReC) ved KAIST, understreket betydningen av partnerskapet med Rocket Lab, og uttalte institusjonens forventning om en vellykket lansering av NeonSat-1, som markerer begynnelsen på deres mikrosatellitt. konstellasjonsprogram.

I tillegg til oppskytningstjenestene som tilbys av Rocket Lab, vil KAIST også bruke Rocket Labs MLB satellittseparasjonssystem, og demonstrere Rocket Labs vertikalt integrerte romsystemstrategi ytterligere.

Rocket Lab, en global leder innen oppskytningstjenester og romsystemer, tilbyr Electron-raketten, kjent for sine hyppige oppskytninger, og har levert over 171 satellitter i bane for kommersielle og offentlige partnere. Selskapet utvikler også Neutron, en avansert gjenbrukbar bærerakett designet for utplassering av konstellasjoner og interplanetære oppdrag.

Samarbeidet mellom KAIST og Rocket Lab representerer en betydelig utvikling innen romutforskning og jordobservasjonsevner, noe som muliggjør fremskritt av teknologi og vitenskapelig forskning.