Tidligere Meta Lead slutter seg til Brand Experience Agency Reunion som partner-kreativ

Reunion, et nystartet merkeopplevelsesbyrå, har kunngjort at tidligere APAC Metaverse-leder hos Meta, Ollie Beeston, har sluttet seg til selskapet som partner-kreativ. Beeston bringer med seg et vell av erfaring innen utvikling av tradisjonelt filmhåndverk, virtuell produksjon, VR, WebXR, AR og merkeinnhold for ledende merker som Hyundai, Cadbury, Adore Beauty og Metas egen Oculus.

Før sin rolle i Meta jobbet Beeston som ACD ved Clemenger BBDO, hvor han bidro til bemerkelsesverdige kampanjer for V Energy, Tourism Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott's og TAB.

Teamet på Reunion uttrykte sin begeistring over at Beeston begynte i byrået, og fremhevet at hans merittliste stemmer perfekt med deres datadrevne og kundesentrerte fokus. Co-CEO Justin Hind uttalte: "Hans dokumenterte merittliste gjenspeiler vår forpliktelse til datadrevne strategier og kundesentriske initiativer."

Beeston uttrykte sin entusiasme for å bli med i Reunion, og la merke til at byråets kundedrevne og datasentriske tilnærming er godt egnet for de utviklende behovene til moderne publikum. Han sa: "Jeg er henrykt over å bli med i lederteamet på Reunion og opptatt av å sette meg fast i å lage ideer som ikke bare fanger oppmerksomhet, men som også driver meningsfullt engasjement for publikum og merkevarer i like stor grad."

Reunion ble grunnlagt av Justin Hind og Stephen Knowles, som har lang erfaring innen ytelsesmarkedsføring og digital transformasjonsrådgivning. De har som mål å samarbeide med ambisiøse kunder som ønsker å forbedre deres merkevares tilgjengelighet og engasjement på tvers av alle kontaktpunkter og kanaler.

kilder: [Kilde 1, Kilde 2]

Definisjoner:

1. Metaverse: Et kollektivt virtuelt delt rom skapt av konvergens av praktisk talt forbedret fysisk virkelighet og fysisk vedvarende virtuell virkelighet.

2. APAC: Asia-Pacific, refererer til regionen som inkluderer land i Øst-Asia, Sør-Asia, Sørøst-Asia og Oseania.

3. ACD: Associate Creative Director, en rolle i reklame- og markedsføringsbyråer som innebærer å overvåke og lede den kreative prosessen.

4. Clemenger BBDO: Et australsk-basert reklamebyrå med en global tilstedeværelse, som tilbyr tjenester innen kreativ, merkevarebygging og digital markedsføring.

5. Oculus: Et merke med virtual reality-hodesett utviklet og produsert av Meta, tidligere kjent som Facebook Technologies.

kilder:

– [Kilde 1]

– [Kilde 2]