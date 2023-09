Apple kunngjør store spilltitler som kommer til iPhone

By

Apples nylige iPhone-begivenhet viste noen spennende nyheter for spillere, da teknologigiganten kunngjorde at store spilltitler som Resident Evil 4-nyinnspillingen, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage og The Division Resurgence vil være tilgjengelig på iPhone 15 Pro senere i år og tidlig i 2024.

Takket være fremveksten av skyspilling er det nå mulig å spille PC- og konsollspill på mobile enheter. Men siden disse spillene streames til telefonen, er spillere avhengige av internetthastigheter for en jevn spillopplevelse. Apples nyere silisium, som brikkene i M1- og M2-serien, har gjort spilling på sine bærbare datamaskiner mer gjennomførbare, og selskapet har tidligere demonstrert sine evner på keynotes. Spillutviklere har imidlertid vært nølende med å omfavne Apples påstander om servering til spillere på Mac. iPhone, derimot, har en stor brukerbase som aktivt spiller spill, noe som gjør den til en tiltalende plattform for AAA-utgivelser.

Den kommende tilgjengeligheten av store titler som Assassin's Creed Mirage, som skal lanseres på konsoller og PCer 5. oktober, på iPhone tidlig i 2024, er en betydelig milepæl. Med periferiutstyr som Razers Kishi-kontroller, som forbedrer spillopplevelsen på mobile enheter, vil spillere ha en sømløs måte å nyte disse spillene på telefonene sine. Resident Evil og Death Stranding-spillene skal også etter planen lanseres på iPhone 15 Pro og Pro Max senere i år.

Samlet sett markerer Apples kunngjøring et stort skritt mot å bringe konsoll- og PC-spillopplevelser til mobile enheter. Med økende interesse for spill på smarttelefoner, kan spillere se frem til å nyte ikke bare de vanlige mobilspilltilbudene, men også høykvalitets AAA-utgivelser på sine iPhones.

kilder:

– Ash Parrish, reporter med ekspertise innen videospill – Kotaku