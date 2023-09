Xiaomi lanserer Redmi Note 13 Pro Series med 200 MP-kamera og nytt MediaTek-brikkesett

By

Den kinesiske smarttelefonprodusenten Xiaomi skal utvide sitt rimelige Redmi-undermerke med den kommende Redmi Note 13 Pro-serien. Selskapet annonserte nylig på Weibo at lanseringsvinduet for de nye smarttelefonene i Kina vil være senere denne måneden. Redmi Note 13 Pro-serien vil inkludere to modeller: Redmi Note 13 Pro og Redmi Note 13 Pro+.

Et av de største høydepunktene til disse enhetene er deres 200 MP primære kamerasensorer, som gir brukerne høyoppløselige fotograferingsmuligheter. I tillegg vil Redmi Note 13 Pro-modellene ha et nytt MediaTek-brikkesett, som tilbyr forbedret ytelse og effektivitet.

Redmi Note 13 Pro+-modellen forventes å komme med en tilpasset Samsung ISOCELL-kamerasensor, som lover forbedret bildeytelse. Denne sensoren ligner den som brukes i Redmi Note 12 Pro+ 5G.

I følge TENAA-nettstedet vil begge smarttelefonene komme med en 6.67-tommers OLED-skjerm og støtte 5G-tilkobling. Redmi Note 13 Pro+ vil sannsynligvis tilby opptil 18 GB RAM, mens Redmi Note 13 Pro kan ha opptil 16 GB RAM.

Xiaomi har allerede bekreftet at Redmi Note 13 Pro-serien vil være utstyrt med et 200 MP bakkameraoppsett. Den dyrere Pro+-varianten vil bli drevet av det nye 4nm MediaTek Dimensity 7200-Ultra-brikkesettet, en oppgradering i forhold til den vanlige Dimensity 7200 som finnes i andre smarttelefoner. Begge enhetene forventes også å inkludere et 16 MP selfie-kamera.

Når det gjelder batterikapasitet, ryktes Redmi Note 13 Pro å ha et 4,880 mAh batteri, mens Redmi Note 13 Pro+ kommer med et litt større 5,020mAh batteri.

Xiaomis Redmi Note 13 Pro-serie har som mål å gi brukere avanserte kamerafunksjoner og kraftig ytelse til en rimelig pris. Med sin kommende lansering i Kina kan forbrukere se frem til en imponerende rekke smarttelefoner fra Xiaomis Redmi-undermerke.

