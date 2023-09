Apple utvider avtalen med Qualcomm for å bruke 5G-modembrikker frem til 2026

By

Apple har annonsert at de vil forlenge avtalen med Qualcomm om å bruke deres Snapdragon 5G Modem-RF Systems for sine smarttelefonlanseringer frem til minst 2026. Dette betyr at Apple vil fortsette å bruke Qualcomms komponenter i sine iPhones de neste tre årene. Denne avgjørelsen kommer som en forsinkelse på Apples planer om å utvikle sine egne 5G-modembrikker, som var forventet å bli introdusert i 2024.

Eksperter er delt i årsakene til Apples forsinkelse med å utvikle sine egne brikkesett. Noen spekulerer i at Apple synes det er mer utfordrende enn forventet å lage sitt eget mobilmodemsilisium, mens andre antyder at forsyningskjedeproblemer skaper problemer. Alejandro Cadenas, Associate Vice President ved IDC, bemerket at Apples prioritet er å utvikle sine egne brikkesett og avslutte avtalen med Qualcomm, men selskapet trenger mer tid for å sikre kvaliteten på alternativet.

Mens Apples innsats for å utvikle sine egne 5G-brikkesett kan ta lengre tid enn forventet, mener bransjeanalytikere at selskapet fortsatt er forpliktet til utfordringen og allokerer betydelige ressurser til oppgaven. Forlengelsen av Apples avtale med Qualcomm gir sikkerhet på kort til mellomlang sikt for begge selskapene.

Det er spekulasjoner om at Apples fornyede avtale med Qualcomm kan ha sammenheng med selskapets innsats for å styrke leverandørkjedene, spesielt på grunn av økte utfordringer i Kina. Apple prøver kanskje å diversifisere komponentkildene og redusere avhengigheten av en enkelt leverandør.

Uavhengig av årsakene bak forsinkelsen, blir denne utvidelsen sett på som en seier for Qualcomm, ettersom Apple fortsetter å stole på komponentene. Detaljene i kontrakten er ikke offentliggjort, men den antas å være lik avtalen som ble oppnådd mellom de to selskapene i 2019, etter juridiske tvister. I det forliket trakk Apple tilbake sine juridiske krav mot Qualcomm og gikk med på å bruke brikkene i iPhones, noe som til slutt førte til at Apple kjøpte Intels smarttelefonmodemvirksomhet.

Til tross for forsinkelsen, forventes Apple til slutt å gi ut sine egne 5G-modembrikker, men tidsrammen er fortsatt usikker.

