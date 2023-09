Qualcomm signerer ny avtale om å levere 5G-brikker til Apple frem til 2026

By

Qualcomm har inngått en ny avtale med Apple om å levere 5G-brikker for iPhones til minst 2026. Som den ledende designeren av modembrikker som gjør det mulig for telefoner å koble seg til mobile datanettverk, signerte Qualcomm tidligere en leveringsavtale med Apple i 2019, etter resolusjonen av en langvarig juridisk tvist mellom de to selskapene.

Den nåværende chipforsyningsavtalen mellom Qualcomm og Apple er satt til å utløpe i år, noe som betyr at de kommende iPhone-ene som Apple forventes å kunngjøre vil være de siste som blir utgitt under denne avtalen. Den nye avtalen sikrer imidlertid at Qualcomm vil fortsette å levere sjetonger til Apples telefoner hvert år frem til 2026.

Dessverre har ikke de spesifikke vilkårene og verdien av avtalen blitt offentliggjort av Qualcomm. Brikkeprodusenten har bare nevnt at vilkårene er "liknende" til den tidligere leveringsavtalen. I tillegg vil en patentlisensavtale som ble signert mellom Qualcomm og Apple i 2019 forbli på plass til 2025, med mulighet for to års forlengelse.

Mens Apple jobber aktivt med å utvikle sin egen modemteknologi og kjøpte Intels modemenhet for 1 milliard dollar i 2019, er det fortsatt uklart hvor raskt Apple planlegger å gå over til å bruke sine egne brikker. Qualcomm har anslått at bare en femtedel av Apples iPhones vil bruke brikkene innen 2026. Denne anslaget kan imidlertid vise seg å være konservativt, ettersom Qualcomms tidligere anslag for virksomheten med Apple i 2021 ble overskredet, med alle iPhone 14-modeller utgitt i fjor med Qualcomm-modemer.

Denne nye avtalen mellom Qualcomm og Apple er avgjørende for Apples forsyningskjedestrategi, spesielt i lys av utfordringene de står overfor i Kina. Styrking av forsyningskjeder utenfor Kina har blitt en prioritet for Apple, og det ser ut til at selskapet utsetter eller trapper ned planene om uavhengig å produsere sine egne brikker på ulike områder.

Kilder: Qualcomm, Hargreaves Lansdown