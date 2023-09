Qualcomm signerer avtale med Apple om å levere 5G-brikker frem til 2026

Qualcomm kunngjorde mandag at de har signert en avtale med Apple om å levere 5G-brikker for iPhones til minst 2026. Denne avtalen utvider det eksisterende forholdet mellom de to selskapene, og det indikerer at Apple foreløpig ikke planlegger å utvikle sin egen modemteknologi. Avtalen kommer på et tidspunkt da Apple møter utfordringer i Kina og er ute etter å styrke sine forsyningskjeder på andre områder.

Under den nye avtalen vil Qualcomm levere sjetonger for iPhones som vil bli utgitt hvert år frem til 2026. Den nøyaktige verdien av avtalen ble ikke offentliggjort, men den sies å være lik den forrige leveranseavtalen mellom de to selskapene. Qualcomm-aksjen steg med 4 prosent etter kunngjøringen, mens Apple-aksjen steg med 0.5 prosent.

Denne avtalen bygger på en brikkeforsyningsavtale som Qualcomm og Apple signerte i 2019, etter løsningen av en langvarig juridisk tvist mellom de to selskapene. Denne leveringsavtalen er satt til å utløpe i år, noe som gjør at iPhone-ene forventes å bli annonsert på tirsdag den siste som debuterte under den avtalen.

I tillegg til chipforsyningsavtalen bekreftet Qualcomm også at patentlisensavtalen med Apple, som ble signert i 2019, fortsatt er på plass. Denne avtalen er satt til å utløpe i 2025, men det er en mulighet for å forlenge den i to år til.

Apple har jobbet med sin egen modemteknologi og kjøpte Intels modemenhet for 1 milliard dollar i 2019. Selskapet har imidlertid ennå ikke gitt detaljer om når de planlegger å ta i bruk egne brikker.

Mens Qualcomm anslår at bare en femtedel av Apples iPhones vil bruke brikkene innen 2026, har tidligere anslag fra selskapet vært altfor konservative. Det skal bemerkes at alle iPhone 14-modeller utgitt i fjor brukte Qualcomm-modem. Qualcomms Chief Financial Officer forventer også at "det store flertallet" av 2023-iPhone-ene som blir utgitt denne uken vil inkludere Qualcomm-modem.

Samlet sett styrker denne utvidede avtalen mellom Qualcomm og Apple deres partnerskap og sikrer en stabil tilførsel av 5G-brikker for Apples fremtidige iPhones. Det tyder også på at Apple ikke planlegger å utvikle sin egen modemteknologi i nær fremtid.

Kilde: Den opprinnelige artikkelen er hentet fra Reuters.