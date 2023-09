Qualcomm forlenger avtalen for å forsyne Apple med 5G-modem

Qualcomm har annonsert en utvidelse av avtalen for å levere 5G-modemer til Apples smarttelefoner, noe som indikerer at Apple fortsatt står overfor utfordringer med å utvikle teknologien internt. Siden 2018 har Apple jobbet med å lage sine egne modemer, som er ansvarlige for å lette kommunikasjonen mellom enhetene og mobilnettverkene. Denne innsatsen er en del av Apples større initiativ for å produsere flere av halvlederkomponentene internt i stedet for å stole på eksterne leverandører.

I henhold til vilkårene i avtalen vil Qualcomm gi Apple sine brikker for smarttelefonlanseringene som er planlagt i 2024, 2025 og 2026. Selv om detaljene i avtalen ikke ble offentliggjort, uttalte Qualcomm at de ligner den opprinnelige avtalen som ble oppnådd i 2019 Som den ledende brikkeprodusenten innen 5G-teknologi, uttrykte Qualcomm tillit til sin langvarige industrilederskap.

Apple er Qualcomms største kunde, ansvarlig for omtrent 25 % av inntektene. Forventningen var at den kommende iPhone 15, som skulle lanseres på tirsdag, ville være en av de endelige modellene til å bruke Qualcomms modemer. Apple og Qualcomm hadde tidligere vært involvert i høyprofilerte åndsverk- og kontraktstvister over hele verden før de nådde et forlik i 2019, som inkluderte en "flerårig brikkesettforsyningsavtale."

Imidlertid videreførte Apple sine modemutviklingsplaner kort tid etter ved å kjøpe Intels smarttelefonbrikkevirksomhet for 1 milliard dollar. Denne nye avtalen med Qualcomm åpner for muligheten for at Apple gradvis kan integrere sine egne brikker i smarttelefonene sine i løpet av de neste tre årene, forutsatt at de er klare for distribusjon.

Spesielt opplevde Qualcomms aksjer en økning på 8% i førmarkedshandelen etter kunngjøringen, og til slutt avgjorde med en 3% økning i handelen sent på morgenen. I mai 2021 inngikk Apple også en flerårig avtale på flere milliarder dollar med Broadcom for forskjellige andre 5G-komponenter.

Definisjoner:

– Modem: En enhet som muliggjør kommunikasjon mellom en datamaskin eller smarttelefon og internett via en nettverkstilkobling.

– Halvleder: Et materiale, typisk silisium, som har elektrisk ledningsevne mellom en leder og en isolator. Brukes til å produsere ulike elektroniske komponenter.

– 5G: Femte generasjon trådløs teknologi, som gir raskere hastigheter og forbedret tilkobling sammenlignet med tidligere generasjoner.

– Chipmaker: Et selskap som designer og produserer integrerte kretser (brikker) som brukes i elektroniske enheter.

kilder:

– Kildeartikkel: Ingen URL oppgitt

– Qualcomm – Offisielt nettsted: Ingen URL oppgitt

– Apple – Offisielt nettsted: Ingen URL oppgitt

– Intel – Offisielt nettsted: Ingen URL oppgitt

– Broadcom – Offisielt nettsted: Ingen URL oppgitt