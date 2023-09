Apple og Qualcomm forlenger 5G-modemavtalen med tre år til

By

Apple og Qualcomm har annonsert en ny avtale som vil se at Apple fortsetter å bruke Qualcomms 5G-modemer i minst de neste tre årene. Avtalen dekker iPhone-lanseringer i 2024, 2025 og 2026, og forlenger den forrige avtalen som skal utløpe senere i år. Denne nyheten kommer midt i tidligere spekulasjoner om at Apple vil gå over til sin egen interne 5G-modemløsning innen 2025.

Som Qualcomms største klient er Apple ansvarlig for nesten en fjerdedel av chipmakerens inntekter. Mens Apple har vært aktivt involvert i å utvikle sitt eget 5G-modem, har selskapet møtt juridiske hindringer på grunn av patenter eid av Qualcomm, som er satt til å utløpe i 2029 og 2030. Apples mål er å utvikle sitt eget 5G-modem, som kan integreres inn i A-serien System on a Chip (SoC), som gir en enkeltbrikkeløsning med betydelige forbedringer i batterilevetid og ytelse.

Ved å forlenge avtalen med Qualcomm, sikrer Apple en pålitelig kilde til 5G-modem for sine fremtidige iPhone-modeller. Mens Apples innsats for å utvikle sitt eget modem fortsetter, anerkjenner selskapet viktigheten av Qualcomms teknologi og ekspertise innen 5G-tilkobling. Dette samarbeidet lar Apple opprettholde et konkurransefortrinn i smarttelefonmarkedet ved å utnytte Qualcomms bransjeledende 5G-modemteknologi.

Ettersom etterspørselen etter 5G-tilkobling fortsetter å vokse, viser Apples beslutning om å utvide partnerskapet med Qualcomm deres forpliktelse til å gi sine kunder den nyeste og mest avanserte mobilteknologien. Ved å jobbe tett med Qualcomm kan Apple utnytte deres ekspertise og sikre sømløs integrering av 5G-funksjoner i deres fremtidige iPhone-modeller.

Dette samarbeidet mellom Apple og Qualcomm befester deres pågående partnerskap og bekrefter bransjens anerkjennelse av Qualcomms lederskap innen 5G-modemteknologi. Den viser også Apples dedikasjon til innovasjon og å sikre best mulig brukeropplevelse for kundene sine.

