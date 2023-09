Seks PlayStation Plus-ekstraspill kunngjort for september

En lekket liste har avslørt de seks PlayStation Plus Extra-spillene som vil være tilgjengelige i september. Spillene ble delt av pålitelig kilde billbil-kun på Dealabs. Serien inkluderer NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 og Unpacking.

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 er en oppgradert prequel til NieR:Automata. Den fikk positive anmeldelser, med IGN som ga den en 8/10 og berømmet de forbedrede bildene og kampene. Spillets historie anses å være dens fremtredende funksjon.

Unpacking, utgitt i 2021, er et populært indiespill som dreier seg om å organisere gjenstander på forskjellige steder. IGN tildelte den en 8/10, og fremhevet dens enkle, men likevel tilfredsstillende puslespill og dens evne til å fortelle en gripende historie om personlige eiendeler.

Disse spillene er planlagt å være tilgjengelige for PS Plus Extra- og Premium-medlemmer fra og med 19. september. Denne utgivelsen markerer den første serien med spill etter Sonys nylige prisøkning for alle PS Plus 12-måneders-abonnementene over hele verden.

Per nå er det ingen offisiell bekreftelse fra Sony angående den lekkede spilllisten eller tilgjengeligheten. Fansen venter spent på en offisiell kunngjøring for å bekrefte lineupen. Følg med for flere oppdateringer.

Kilde: IGN (anmelder: Wesley Yin-Poole)