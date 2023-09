Apple introduserer forbedret portrettmodus og nattmodus i iPhone 15

By

Apple har tatt sin anerkjente Portrettmodus til neste nivå i iPhone 15 med integrering av maskinlæringsteknologi. Denne nye funksjonen bruker avanserte algoritmer for å analysere sammensetningen av bildet og automatisk bytte til portrettmodus når en person eller kjæledyr oppdages. Denne innovasjonen tar sikte på å gi brukere profesjonelt utseende portretter uten behov for manuelle justeringer.

Dessuten, etter å ha tatt et bilde i portrettmodus, har brukere nå muligheten til å veksle fokus mellom forskjellige individer eller kjæledyr, og sikre at ønsket motiv er perfekt fremhevet. Selv om muligheten for å slå av portrettmodus og gå tilbake til det originale bildet har vært tilgjengelig siden introduksjonen, gir denne nye oppdateringen større allsidighet og kreativ kontroll til funksjonen.

Apple har også gjort forbedringer av nattmodus, slik at brukere kan ta fantastiske bilder selv i utfordrende miljøer med lite lys. Selv om spesifikke detaljer om forbedringene ikke er avslørt, antyder Apples forpliktelse til å kontinuerlig forbedre denne funksjonen at brukere kan forvente bedre bildekvalitet og redusert støy i svakt opplyste scenarier.

Når det gjelder kameraspesifikasjoner, har iPhone 15 en f/1.6 blenderåpning, som lar mer lys komme inn i kamerasensoren, noe som resulterer i skarpere og mer levende bilder. I tillegg gir 2x telefoto-alternativet brukere en forbedret zoomfunksjon, som gjør dem i stand til å fange motiver på avstand uten at det går på bekostning av bildekvaliteten. Med en kapasitet på 24 megapiksler kan brukere forvente bilder med høyere oppløsning med større detaljer og klarhet.

Samlet sett viser Apples oppdateringer til Portrait Mode og Night Mode, kombinert med de forbedrede kameraspesifikasjonene i iPhone 15, selskapets forpliktelse til å gi sine brukere eksepsjonelle fotograferingsevner. Disse fremskrittene sikrer at brukere kan ta fantastiske portretter og bilder av høy kvalitet i alle lysforhold.

