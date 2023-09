Spekulasjonene begynner mens fansen venter på Nintendo Direct i september

Nintendo-fans venter spent på kunngjøringen av en Nintendo Direct-utstilling i september, en tradisjon som har blitt fulgt av selskapet tidligere år. Selv om Nintendo ikke offisielt har annonsert arrangementet, har de siste årene vist et konsistent mønster av en September Direct-presentasjon. Med lekkasjer og rykter som sirkulerer om demoer av den ryktede Switch 2 som vises til utviklere på Gamescom 2023, blir spekulasjonene sterkere.

Midtmånedsperioden frem til Tokyo Game Show, som starter 21. september, har historisk sett vært en beste tid for Nintendo å holde en utstilling. Tatt i betraktning den fullpakkete planen med spillutgivelser for resten av 2023, inkludert titler som Super Mario RPG, WarioWare: Move It!, Pokémon Scarlet og Violet DLC og Detective Pikachu Returns, kan noen fans lure på om det er rett tid for Nintendo å avsløre enda flere spill.

Ser man på tidligere år, har imidlertid Nintendo Directs i september ofte inkludert kunngjøringer om kommende titler. Ryktebørsen surrer allerede med potensielle spill som kan bli omtalt i arrangementet, og det er alltid mulighet for tredjepartsutviklere som viser frem sine ikke-Nintendo-titler for Switch.

Mens 2023 allerede er fylt med spennende utgivelser, ser fansen også fremover mot 2024, hvor Princess Peachs nye spill og en ryktet Luigi's Mansion: Dark Moon-remaster kan bli avslørt. Det er også forventning om utgivelsen av Splatoon 3 Side Order DLC.

Hvorvidt en september Nintendo Direct vil finne sted i år er ennå å se, men fansen er fortsatt håpefulle. En meningsmåling utført blant fans viser at flertallet tror det vil komme en Direct, med 66 % som forventer et utstillingsvindu fylt med førstepartstitler. 18 % mener det kan være for tidlig etter den nylige Wonder Direct, mens 7 % tror Nintendo vil bryte trenden i år.

Totalt sett venter Nintendo-fans spent på enhver kunngjøring om en September Direct, og venter spent på hvilke spill og overraskelser som ligger i vente.

