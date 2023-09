Utgivelsestider for The Teal Mask DLC i Pokemon Scarlet og Violet

Trenere over hele verden venter spent på utgivelsen av den første Pokemon Scarlet and Violet DLC, The Teal Mask. Spillere skal lanseres onsdag 13. september, og spillere er nysgjerrige på de spesifikke utgivelsestidspunktene i deres region.

I følge bekreftet informasjon vil The Teal Mask DLC bli utgitt på følgende tidspunkt:

– 6 Pacific Time (12. september)

– 8 sentraltid (12. september)

– 9 Eastern Time (12. september)

– 2 britisk tid (13. september)

– Kl. 3 sentraleuropeisk tid (13. september)

– 5 indisk tid (30. september)

– 9 japansk tid (13. september)

Disse tidene kan endres, men spillet forventes å starte rundt det angitte tidspunktet. Spillere bør holde seg oppdatert for alle kunngjøringer angående endringer i utgivelsestid.

The Teal Mask er en del av The Hidden Treasure of Area Zero DLC for Pokemon Scarlet og Violet. DLC tar spillere med på en skoletur til Kitakami, en livlig landsby fylt med festlige aktiviteter og gateselgere. The Pokemon Company har allerede ertet nye lommemonstre, legendarer og karakterer som vil bli introdusert i The Teal Mask.

Lekkasjer har også avslørt tilleggsinformasjon om nye evner, Pokedex-oppføringer og lommemonstre som Bloodmoon Ursaluna. Den andre delen av The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, kalt The Indigo Disk, er planlagt for en Q4/Winter-utgivelse i 2023.

Spillere som ønsker å oppleve The Teal Mask DLC må eie enten Pokemon Scarlet eller Pokemon Violet. De som eier begge spillene må kjøpe separate kopier av The Teal Mask.

Til tross for innledende tekniske problemer som påvirket spillerens innlevelse og opplevelse, hadde Pokemon Scarlet og Violet en enormt vellykket lansering, og ble den største Nintendo-utgivelsen gjennom tidene med 10 millioner solgte eksemplarer i løpet av de tre første dagene.

