Jupiter kunngjør Picross S+ for Nintendo Switch, gjenoppliver kun digitalt Picross-spill

Picross-entusiaster har grunn til å feire ettersom spillutvikleren Jupiter nylig annonserte den kommende utgivelsen av Picross S+ for Nintendo Switch. Denne spennende nyheten betyr at ni tidligere kun digitale Picross-spill vil gjenoppstå og gjøres tilgjengelig igjen, til stor glede for fansen.

Ifølge rapporter vil Picross S+ inkludere de originale Picross e-oppgavene og vil også introdusere de påfølgende Picross e-spillene som betalte puslespillpakker. I tillegg vil pakken inneholde Picross e9, et tidligere Japan-eksklusivt spill som endelig vil debutere i Vesten.

Selv om spillet skal lanseres i 2024, er det allerede flere Picross-spill tilgjengelig på Nintendo Switch for de som ikke kan vente. Et eksempel er Picross S Genesis & Master System Edition, som tilbyr piktogrammer av elskede Sega-karakterer som fansen kan glede seg over.

Mens kostnaden for hver innholdspakke og selve Picross S+ er priset til $4.99, er totalprisen for alle ni spillene anslått til rundt $45. Til tross for den tilsynelatende høye prislappen, kan ivrige Picross-spillere vitne om de utallige timene med hjernelindrende og vanedannende puslespillløsninger som disse spillene gir.

Det er verdt å merke seg at selv om Picross S+ er et fantastisk tillegg til Nintendo Switch-biblioteket, forblir den taktile opplevelsen av å meise blokker i Marios Super Picross, tilgjengelig gjennom et Nintendo Switch Online-abonnement, uovertruffen.

Totalt sett er kunngjøringen av Picross S+ og gjenoppstandelsen av de digitale Picross-spillene en velkommen utvikling for fans av puslespillsjangeren. Kanskje vil denne utgivelsen også oppmuntre Jupiter til å bringe flere Japan-eksklusive Picross-titler til det vestlige markedet, og oppfylle ønskene til ivrige spillere som har lengtet etter å oppleve disse spillene.

