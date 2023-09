Panasonic lanserer Lumix G9 II med oppgradert autofokus og avanserte funksjoner

I dag har Panasonic avduket det etterlengtede Lumix G9 II, en etterfølger til flaggskipet G9 Micro Four Thirds (MFT) kamera. G9 II er designet for hybridskapere som prioriterer både stillbilder og video. Det enestående trekk ved dette kameraet er dets oppgraderte autofokussystem, som først ble introdusert i Panasonic Lumix S5 II.

Det nye autofokussystemet tilbyr raskere og mer nøyaktig fokus med et økt 779 fasedeteksjonssystem. Den inkluderer også avanserte emnegjenkjennings- og sporingsalgoritmer, som muliggjør effektiv sporing av mennesker, dyr (inkludert øyne), biler og motorsykler. Selv om utvalget av gjenkjente motiver kanskje ikke er like omfattende som andre merker, dekker det nøkkelområdene som de fleste fotografer fokuserer på.

Inne i G9 II er det en nydesignet 25.2 MP Live MOS MFT-sensor sammen med en helt ny prosesseringsmotor. Kameraet bruker en høyoppløselig pixel shift-modus, som gjør at håndholdt fotografering kan produsere 100 MP-bilder. ISO-vurderingen varierer fra 100 til 25,600 XNUMX.

Burst-hastigheten til G9 II er imponerende 60fps med kontinuerlig autofokus, som kan økes til 75fps uten autofokus ved hjelp av den elektroniske lukkeren. Med den mekaniske lukkeren tilbyr kameraet en litt lavere seriehastighet på 14fps (AF-S) eller 10fps (AF-C). I tillegg er det en pre-burst-modus som kan stilles inn til å fange handlingen 1.5, 1 eller 0.5 sekunder før du trykker lukkeren helt ned, og sikrer at ingen avgjørende øyeblikk går glipp av.

Lumix G9 II er kompatibel med et bredt utvalg av Micro Four Thirds-objektiver fra Panasonic, Olympus, Leica og andre merker, og gir fotografer et omfattende arsenal for enhver opptakssituasjon. Panasonic har også forbedret sitt bildestabiliseringssystem med opptil 8 stopp av in-body stabilisering (BIS) og avansert Active IS for ytterligere stabilisering under bevegelse.

Når det gjelder videoegenskaper, tilbyr G9 II 5.7K 60p, 4K 120p eller FullHD 240p maks videooppløsninger. Den kan ta opp med full sensor i 4:2:0 10-bit, og gir opptil 13 stopp med dynamisk rekkevidde når du fotograferer i V-Log. Kameraet støtter opptak i Apple ProRes og lar brukere lage og installere sine egne sanntids-LUT-er eller velge mellom 19 forhåndslagde LUT-er.

Karosseridesignet til G9 II har blitt raffinert sammenlignet med forgjengeren, med en flatere topp som minner om Lumix S5 II. Den øverste skjermen er erstattet med en egen funksjonsskive, og den generelle layouten er fortsatt kjent for eksisterende Panasonic-skytespill. Kameraet har en 3-tommers 1,080 3,680 punkters leddskjerm og en elektronisk søker på XNUMX XNUMX XNUMX punkter.

Lumix G9 II vil være tilgjengelig i slutten av november med en startpris på $1,899 / £1,699 kun for kroppen. I Storbritannia vil den selges i to sett: ett med Panasonic 12-60 mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS-objektiv for £1,899 12, og et annet med Leica DG Vario-Elmarit 60-2.8 mm f/4.0-2,249 ASPH objektiv for £XNUMX.

Samlet sett er Panasonic Lumix G9 II et imponerende kamera med avansert autofokus, bildestabilisering og videofunksjoner. Den tilbyr en allsidig opptaksopplevelse for hybridskapere som krever stillbilder og videoer av høy kvalitet.

